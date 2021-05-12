Краще з'їсти шматок торта: ендокринолог розповіла, які цукрозамінники вибирати

"Які цукрозамінники я рекомендую? Ніякі! Здорова людина може собі дозволити вуглеводи з ягід, овочів, зелені, горіхів, фруктів і безглютенових злаків. До 100-130 г на добу в перерахунку на вуглеводи цілком допустимо", - розповіла Григор'єва.

Вона додала, що при порушеннях вуглеводного обміну, хронічному запаленні, жалюгідному стані мікробіома, сахзами (СЗ) можуть погіршити стан.

"Але ж саме в цей період люди вирішують зав'язати з цукром і часто переключаються на СЗ. Але це самообман і досить шкідлива звичка", - розповіла лікар.

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Які цукрозамінники вибрати (фото: pexels.com)

Які цукрозамінники вибрати

"Якщо залежність від солодкого неможливо сильна, то, як тимчасову милицю, допустимі еритрит і стевія", - радить Григор'єва.

На той період, коли людина не просто хоче перейти на sugar free, а намагається розібратися в тязі до солодкого - психологічна це причина або біохімічна. Але без ілюзій і знаючи про негативні наслідки СЗ.

Чим небезпечні цукрозамінники

СЗ взаємодіють з рецепторами, що відповідають за солодкий смак, і підтримують таку ж залежність від солодкого, як і цукор.

Тут краще попрацювати з психологом, ніж обманювати рецептори.

Рецептори солодкого є і в роті, і в кишечнику, шлунку, мозку, жирової тканини, підшлунковій залозі та ін.

Так, стимулюючи їх в шлунку, СЗ збільшують виробництво греліну - гормону голоду і підсилюють апетит. Постійне відчуття голоду - не найкращий супутник людини, правда?

При впливі СЗ на рецептори клітин підшлункової залози виділяється інсулін, точно так, як і на цукор, посилюючи стан інсулінорезистентності.

Чим ще загрожують цукрозамінники:

частина з них з них посилюють СИБР і СИГР,

збільшують ризик ІР і СД 2 типу,

підвищують частоту нейродегенеративних захворювань,

поліоли (ксиліт, сорбіт, еритрит) можуть викликати діарею і протипоказані при жовчнокам'яній хворобі, так як підсилюють жовчевідтік,

порушують синтез дофаміну і серотоніну,

провокують алергічні реакції.

"Як на мене, так краще іноді дозволяти собі шматочок тортика, ніж обманюватися сахзамами", - підсумувала ендокринолог.