Лучше не выходите из дому: эти знаки Зодиака постигнет неудача в пятницу, 13-го

Гороскоп на пятницу, 13 ноября, предупреждает некоторые знаки Зодиака о том, что мистический день может быть для них опасным. В этот день некоторым из них лучше отлежаться на диване, чтобы не подвергать себя неоправданным рискам.

Астрологи говорят, что в этот день возможны ссоры, скандалы, обострение хронических болезней, да Фортуна попросту может от вас отвернуться в пятницу, 13-го, пишет supercook.

Дева

Вам нужно поберечь себя в этот день. Вероятно обострение хронических заболеваний. Но не все так плохо, как может показаться. Не исключено, что у вас появятся новые покровители. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности.

Весы

Весы ждет неблагоприятный день. Если вам предложат дополнительную работу, совмещение должности, не соглашайтесь - выгоды от этого никакой. С самого утра вас могут ожидать недоразумения и придирки. Также возможен денежный кризис. А внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Кроме того вероятны депрессия или обострение хронических заболеваний.

Скорпион

Вас ждет снижение жизненных сил. Скорпионы могут стать раздражительными, а усталость и чувство тревоги усилятся. Астрологи советуют ничего не предпринимать. При этом ваши близкие будут вас ценить и уважать, под их крылышком вам удастся найти равновесие и долгожданный покой. Поэтому день лучше провести в кругу семьи.

Козерог

Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание. Себя нужно поберечь и воздержаться от употребления спиртных напитков. Ваша внешняя сдержанность может быть воспринята как холодность, что приведет к неприятностям в отношениях с близкими. В этот день вам будет трудно избежать тревог, противоречий и взаимного недовольства в личной жизни. Разбитая или сломанная вещь - дурной знак.

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