Краще не виходьте з дому: ці знаки Зодіаку спіткає невдача в п'ятницю, 13-го

Гороскоп на п'ятницю, 13 листопада, попереджає деякі знаки Зодіаку про те, що містичний день може бути для них небезпечним. В цей день деякими з них краще відлежатися на дивані, щоб не піддавати себе невиправданим ризикам.

Астрологи кажуть, що в цей день можливі сварки, скандали, загострення хронічних хвороб, та Фортуна просто може від вас відвернутися в п'ятницю, 13-го, пише supercook.

Діва

Вам треба поберегти себе в цей день. Ймовірно загострення хронічних захворювань. Але не все так погано, як може здатися. Не виключено, що у вас з'являться нові покровителі. Близькі люди нададуть вам підтримку і допомогу, і ви ще раз переконаєтеся в їхній відданості.

Терези

Терези чекає несприятливий день. Якщо вам запропонують додаткову роботу, суміщення посади, не погоджуйтеся - користі від цього ніякої. Від самого ранку вас можуть очікувати непорозуміння і причіпки. Також можлива грошова криза. А раптові та непередбачувані витрати позначаться на сімейному бюджеті. Крім того вірогідні депресія або загострення хронічних захворювань.

Скорпіон

Вас чекає зниження життєвих сил. Скорпіони можуть стати дратівливими, а втома і відчуття тривоги посиляться. Астрологи радять нічого не робити. При цьому ваші близькі будуть вас цінувати і поважати, під їхнім крильцем вам вдасться знайти рівновагу і довгоочікуваний спокій. Тож день краще провести в колі сім'ї.

Козеріг

Можливо, ви відчуєте сьогодні легке нездужання. Себе потрібно поберегти і утриматися від вживання спиртних напоїв. Ваша зовнішня стриманість може бути сприйнята як холодність, що призведе до неприємностей у відносинах з близькими. В цей день вам буде важко уникнути тривог, протиріч і взаємного невдоволення в особистому житті. Розбита або зламана річ - поганий знак.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку крупно пощастить у грудні, і чому так важливо не упустити цей шанс.

Крім того астрологи перерахували головних щасливчиків 2021 року.