Лучшие книги для детей и взрослых, которые захватывают дух уже с первой страницы

Все молодые родители в Украине хотят, чтобы их дети как можно больше читали, а не проводили время за гаджетами. Но нередко возникает вопрос: какую же книгу выбрать, чтобы она понравилась и захватила мальчиков и девочек в возрасте от 8 лет?

"Земля Реву" (Дженни Маклаклен)

Есть брат и сестра, они двойняшки и им по 8 лет. Они очень часто проводят время вместе и однажды они проигрывают всякие истории и придумывают для себя такую "Землю Реву". Там есть русалки, гномы, драконы, царства-государства, где все друг друга захватывают. Они рисуют карты и живут такими приключениями.

Но потом проходит время, и они вырастают. Девочка становится взрослой, ее интересуют подруги, телефон, ей вообще не интересен ее брат и его интересы. А он более чувствительная личность и немного скучает по тому времени, когда они дружили. И вот однажды они отправляются к своему дедушке в гости, и тот просит их убрать на чердаке.

Они идут на чердак, а потом дедушка исчезает. Двойняшки начинают его искать, возвращаются на чердак, начинают там все перерывать. Они находят там эту карту, которую они рисовали, когда им было по 8 лет.

И тут происходит магия, и эти дети оказываются на этой "Земле Реву", где им предстоит сразиться со всеми существующими и несуществующими животными, найти дедушку, возобновить отношения и понять, что они самые родные друг для друга люди.

Книга "Земля Реву"

"Лу-ветеринарка" (Алина Штефан)

Это история про девочку, которая всегда мечтала быть врачом-ветеринаром. И вот она попадает на практику и рассказывает кучу историй про животных: как их спасать, как взять кровь у собаки, почему хамелеон меняет цвет.

Даже если ваши дети не любят животных, то все равно им нужно почитать это. Потому что это книга о добре и плюс в очень игровой форме подается много фактов, которые взрослые тоже не знают.

Книга "Лу-ветеринарка"

"Листи з пошти на маяку" (Таня Поставная)

Существует почта на маяке. Это такой сортировочный пункт, туда приходят все письма, и потом они уходят дальше. Но некоторые письма, никогда не попадут к адресатам, потому что неправильно заполнены. Где-то нет адресата, где-то стерлось что-то и непонятно, куда отправить, где-то пропала марка.

И вот смотритель маяка сохраняет эти письма и в какой-то момент понимает, что это неправильно, и эти письма тоже должны увидеть свет. Он читает их и понимает, что это настолько трогательные истории, что про них обязательно нужно рассказать. Он начинает пересказывать их читателям.

Что интересно, во-первых, это истории с абсолютно разных уголков мира, во-вторых – все эти истории написаны детьми и там они рассказывают про свою культуру, проблемы, о том, что они пытаются сделать. Например, как попытаться вызвать дождь в Нигерии, какие есть национальные детские игры в Таиланде.

Но кроме того, эта книга нежная и тонкая, потому что у каждого с этих детей есть своя проблема, свое приключение. И мы можем прочитать и понять, что в какой бы точке мира ты не находился, мы все живем одним и тем же, только в разных декорациях.

Книга "Листи з пошти на маяку"