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Кращі книги для дітей та дорослих, які захоплюють дух вже з першої сторінки

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Понеділок 29 листопада 2021 10:28
Кращі книги для дітей та дорослих, які захоплюють дух вже з першої сторінки Світлана Павелецька назвала найцікавіші книги для дітей (колаж Lite)
Автор: Lite

Усі молоді батьки в Україні хочуть, щоб їхні діти якомога більше читали, а не проводили час за гаджетами. Але нерідко постає питання: яку книжку обрати, щоб вона сподобалася і захопила хлопчиків та дівчаток віком від 8 років?

Співзасновник видавництва "Книголав" та ведуча рубрики #ктонечитаеттотдурак на YouTube-каналі телеканалу LIVE Світлана Павелецька поділилася з нашими читачами своїм рейтингом саме таких - найцікавіших книг українською мовою для дітей.

"Земля Реву" (Дженні Маклаклен)

Є брат і сестра, вони двійнята і їм по 8 років. Вони дуже часто проводять час разом і одного разу вони програють усілякі історії та вигадують собі таку "Землю Реву". Там є русалки, гноми, дракони, царства-держави, де всі одне одного захоплюють. Вони малюють карти та живуть такими пригодами.

Але потім минає час, і вони виростають. Дівчинка стає дорослою, її цікавлять подруги, телефон, їй взагалі не цікавий брат та його інтереси. А він більш чутлива особистість і трохи сумує за тим часом, коли вони товаришували. І ось одного разу вони вирушають до свого діда в гості, і той просить їх прибрати на горищі.

Вони йдуть на горище, а потім дідусь зникає. Двійнята починають його шукати, повертаються на горище, починають там усе переривати. Вони знаходять там цю карту, яку малювали, коли їм було по 8 років.

І тут відбувається магія, і ці діти опиняються на цій "Землі Реву", де їм доведеться битися з усіма тваринами, що існують і не існують, знайти дідуся, відновити стосунки і зрозуміти, що вони найрідніші один для одного люди.

Кращі книги для дітей та дорослих, які захоплюють дух вже з першої сторінки

Книга "Земля Реву"

"Лу-ветеринарка" (Аліна Штефан)

Це історія про дівчинку, яка завжди мріяла бути лікарем-ветеринаром. І ось вона потрапляє на практику та розповідає купу історій про тварин: як їх рятувати, як взяти кров у собаки, чому хамелеон змінює колір.

Навіть якщо ваші діти не люблять тварин, все одно їм потрібно почитати це. Тому що це книга про добро та плюс у дуже ігровій формі подається багато фактів, які дорослі теж не знають.

Кращі книги для дітей та дорослих, які захоплюють дух вже з першої сторінки

Книга "Лу-ветеринарка"

"Листи з пошти на маяку" (Таня Поставна)

Існує пошта на маяку. Це такий сортувальний пункт, туди приходять усі листи, і потім вони йдуть далі. Але деякі листи ніколи не потраплять до адресатів, бо неправильно заповнені. Десь немає адресата, десь стерлося щось і незрозуміло, куди відправити, десь зникла марка.

І ось доглядач маяка зберігає ці листи і в якийсь момент розуміє, що це неправильно, і ці листи теж мають побачити світ. Він читає їх та розуміє, що це настільки зворушливі історії, що про них обов'язково треба розповісти. Він починає переказувати їх читачам.

Що цікаво, по-перше, це історії з абсолютно різних куточків світу, по-друге - всі ці історії написані дітьми і там вони розповідають про свою культуру, проблеми, про те, що вони намагаються зробити. Наприклад, як спробувати викликати дощ у Нігерії, які є національні дитячі ігри у Таїланді.

Але крім того, ця книга ніжна і тонка, бо кожен з цих дітей має свою проблему, свою пригоду. І ми можемо прочитати і зрозуміти, що в якій би точці світу ти не знаходився, ми всі живемо одним і тим самим, тільки в різних декораціях.

Кращі книги для дітей та дорослих, які захоплюють дух вже з першої сторінки

Книга "Листи з пошти на маяку"

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