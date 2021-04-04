Лучшие книги для прочтения в период локдауна: эксперты назвали топ-5

С завтрашнего дня, 5 апреля, в Киеве начинается жесткий локдаун. Общественный транспорт будет работать с ограничениями и местных жителей просят оставаться больше дома. Это время можно провести с пользой и прочесть интересные книги.
Эксперты посоветовали "РБК-Украина" топ-5 книг, которые не оставят вас равнодушными. Подробности читайте в материале ниже.
Автор: Эрнест Хемингуэй
Это легендарная книга воспоминаний Эрнеста Хемингуэя, в которой рассказывается его жизнь в Париже в 1920-ые годы. Кроме того, здесь описаны первые литературные попытки молодого писателя. Данная книга погружает читателя в неповторимую атмосферу Парижа того времени.
Автор: Джон Болтон
Книга представляет собой скандальные мемуары Джона Болтона, который был бывшим советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах. Данную книгу хотели даже запретить через суд, но ее опубликовали.
После написания книги, Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника в разглашении секретной информации.
Автор: Мэй Маск
72-летняя супермодель Мэй Маск - не просто красивая, но и невероятно успешная и счастливая женщина. В своей книге она поделилась мудрыми уроками, которые усвоила за долгую жизнь. Несмотря на все сложности жизни, она не опускала руки.
Женщина поделилась секретами, как сохранить здоровье и красоту, а также воспитать в детях независимость и амбициозность.
Автор: Мирослав Лаюк
Украинский писатель Мирослав Лаюк выпиустил новый роман "Залізна вода". Книга посвящена Лесе Украинке. Роман познакомит вас с неизвестными фактами из жизни писательницы. При этом действие романа происходит в двух реальностях: в начале 20 века и в наши дни.
Главные герои книги отправляются в путешествие по местам Леси Украинки в поисках уникального письма, которое может внести ясность в один из самых таинственных сюжетов истории украинской литературы.
Автор: Энн Тайлер
Новый роман известной американской писательницы Энн Тайлер. Книга рассказывает о сорокалетнем холостяке, который ведет стабильную, размеренную жизнь, но однажды в его дверь стучит подросток и заявляет, что он его сын.
Напомним, известный украинский актер назвал лучшие "карантинные" книги.
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