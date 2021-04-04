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Кращі книги для прочитання в період локдауну: експерти назвали топ-5

Автор: Lite

З завтрашнього дня, 5 квітня, в Києві розпочинається жорсткий локдаун. Громадський транспорт буде працювати з обмеженнями і місцевих жителів просять залишатися вдома. Цей час можна провести з користю і прочитати цікаві книги.

Експерти порадили "РБК-Україна" топ-5 книг, які не залишать вас байдужими. Подробиці читайте у матеріалі нижче.

Свято, яке завжди з тобою

Автор: Ернест Хемінгуей

Це легендарна книга спогадів Ернеста Хемінгуея, в якій розповідається про його життя в Парижі в 1920-ті роки. Крім того, тут описані перші літературні спроби молодого письменника. Дана книга занурює читача в неповторну атмосферу Парижа того часу.

Кімната, де це сталося

Автор: Джон Болтон

Книга являє собою скандальні мемуари Джона Болтона, який був колишнім радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки у 2018-2019 роках. Дану книгу хотіли навіть заборонити через суд, але її опублікували.

Після написання книги, Дональд Трамп звинуватив свого колишнього радника в розголошенні секретної інформації.

Жінка, яка має план. Життя, повне пригод, краси та успіху

Автор: Мей Маск

72-річна супермодель Мей Маск - не просто красива, але і неймовірно успішна і щаслива жінка. У своїй книзі вона поділилася мудрими уроками, які засвоїла за довге життя. Попри всі складності життя, вона не опускала руки.

Жінка поділилася секретами, як зберегти здоров'я і красу, а також виховати в дітях незалежність і амбіційність.

Залізна вода

Автор: Мирослав Лаюк

Український письменник Мирослав Лаюк випустив новий роман "Залізна вода". Книга присвячена Лесі Українці. Роман познайомить вас з невідомими фактами з життя письменниці. При цьому дія роману відбувається у двох реальностях: на початку 20 століття і в наші дні.

Головні герої книги вирушають у подорож по місцях Лесі Українки в пошуках унікального листа, який може внести ясність в один з найбільш таємничих сюжетів історії української літератури.

Рудий на узбіччі

Автор: Енн Тайлер

Новий роман відомої американської письменниці Енн Тайлер. Книга розповідає про сорокарічного холостяка, який веде стабільне, розмірене життя, але одного разу до нього у двері стукає підліток і заявляє, що він його син.

Нагадаємо, відомий український актор назвав кращі "карантинні" книги.

Раніше Білл Гейтс назвав свій топ-5 хороших книг.

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