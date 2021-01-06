Найкращі різдвяні пісні, які ви могли пропустити

Різдво Христове для українців особливе, тепле, сімейне свято. Його починають відзначати зі Святвечора, 6 січня, у колі рідних і близьких. У ці дні заведено ділитися радістю, любов'ю, підтримувати і проводити час з дорогими нам людьми.

Пропонуємо вам підбірку з найкращих різдвяних пісень від українських виконавців, які зроблять свята ще приємнішими і зблизять вашу родину.

Тримайте - топ-10 композицій, які варто слухати на Різдво, аби сповна зануритися в атмосферу свята!

Абіє - Різдвяна

Оксана Муха - Колискова

ALYOSHA - Пречистая Діва

Tabakov - Tabakov - Щасливе Різдво

Kozak System - Різдвяна Балада

Dima Libra - Свята Ніч

Женя і Катя - Різдвяна Ніч

Христина Соловій - Народився Бог на санях

CHECHURA - Let It Snow

Скрябін - З Новим роком та Рождеством

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