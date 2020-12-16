Лучший рецепт имбирных пряников ко Дню Николая: приготовить просто!

До Дня святого Николая остается всего несколько дней и неизменной традицией перед праздником остается выпечка имбирных пряников. Такое печенье украшается цветной глазурью и вешается на елку. Дети его просто обожают. Испечь имбирные пряники дома - совсем не сложно. В нашем материале мы подготовили пошаговый рецепт выпекания этой сладости. Попробуйте спечь и вы, у вас обязательно получится.
Для теста вам нужно взять:
Для белковой глазури:
Как готовить пряники:
1. Просейте муку и специи в глубокую миску. Масло порежьте мелкими кубиками, смешайте с цедрой и энергично перетрите с мукой до состояния влажного песка или хлебной крошки.
2. Сахар слегка взбейте с яйцами, добавьте жидкий мед. Влейте смесь в тесто и замесите его. В результате должен получиться коричневатый комок. Он не должен очень липнуть к рукам. Готовое тесто заверните в пленку и отправьте в холодильник как минимум на час.
3. Раскатайте тесто на столе застеленном пергаментом, так при транспортировке на противень ваши человечки не потеряют форму. Готовый пласт должен быть толщиной около 5 миллиметров, не больше.
4. Вырежьте печенье специальными формочками, снимите лишнее тесто с пергамента. Перенесите бумагу с пряничными человечками на противень и выпекайте 12–15 минут при 180 градусах. Они должны стать золотистого цвета.
5. Когда человечки остынут можно наносить глазурь.
Имбирные пряники легко спечь дома (фото: maribela.ru)
Как сделать глазурь
К белкам добавьте просеянную сахарную пудру и все перемешайте. Далее на низкой скорости миксера взбейте получившуюся массу около двух минут. Глазурь будет постепенно белеть, только потом она станет плотной. Добавьте лимонный сок и еще взбивайте. Она не должна растекаться. В общем процесс занимает где-то 10 минут. Нанесите глазурь на пряники.
Для того, чтобы повесить пряники на елку, в то время, как они еще горячие, коктейльной трубочкой сделайте в них отверстия.
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