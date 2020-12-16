Кращий рецепт імбирних пряників до Дня Миколая: приготувати просто!

До Дня святого Миколая залишається всього кілька днів і незмінною традицією перед святом залишається випічка імбирних пряників. Таке печиво прикрашається кольоровою глазур'ю і вішається на ялинку. Діти його просто обожнюють. Спекти імбирні пряники вдома - зовсім не складно. У нашому матеріалі ми підготували покроковий рецепт випікання цієї солодощі. Спробуйте спекти і ви, у вас обов'язково вийде.

Рецепт імбирних пряників

Для тіста вам потрібно взяти:

Пшеничне борошно 500 г

Масло вершкове 150 г

Коричневий цукор 150 грамів (але можна і звичайний білий)

3 столові ложки меду

2 курячих яйця

Мелена кориця за смаком

Мелений імбир 2 чайні ложки

Мелена гвоздика на кінчику ножа

Для білкової глазурі:

1 яйце (тільки білок);

200-250 г цукрової пудри;

0,5 ч. ложки лимонного соку

Як готувати пряники:

1. Просійте борошно і спеції в глибоку миску. Масло поріжте дрібними кубиками, змішайте з цедрою і енергійно перетріть з борошном до стану вологого піску або хлібної крихти.

2. Цукор злегка збийте з яйцями, додати рідкий мед. Влийте суміш в тісто і замісіть його. В результаті повинен вийти коричнюватий комок. Він не повинен дуже липнути до рук. Готове тісто загорніть в плівку і відправте в холодильник як мінімум на годину.

3. Розкачайте тісто на столі застеленому пергаментом, так при транспортуванні на деко ваші чоловічки не втратять форму. Готовий пласт повинен бути товщиною близько 5 міліметрів, не більше.

4. Виріжте печиво спеціальними формочками, зніміть зайве тісто з пергаменту. Перенесіть папір з пряниковими чоловічками на деко і випікайте 12-15 хвилин при 180 градусах. Вони повинні стати золотистого кольору.

5. Коли чоловічки охолонуть можна наносити глазур.

Імбирні пряники легко спекти вдома (фото: maribela.ru)

Як зробити глазур

До білків додайте просіяну цукрову пудру і все перемішайте. Далі на низькій швидкості міксера збийте отриману масу близько двох хвилин. Глазур буде поступово біліти, тільки потім вона стане щільною. Додайте лимонний сік і ще збивайте. Вона не повинна розтікатися. Загалом процес займає десь 10 хвилин. Нанесіть глазур на пряники.

Невеликий лайфхак

Для того, щоб повісити пряники на ялинку, в той час, як вони ще гарячі, коктейльною трубочкою зробіть в них отвори.

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