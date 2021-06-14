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Лучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорого

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Понедельник 14 июня 2021 18:09
Лучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорого Окрашивание, которое смотрится дорого (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Татьяна Турчаникова

Стиль девушки - это не только одежда. Так что не стоит пренебрегать уходом за волосами в поисках нового платья. Волосы, как и макияж с маникюром, - это и есть базовая основа стиля.

В своем Instagram стилист Катя Кида рассказала, как покрасить волосы летом 2021, чтобы они выглядели актуально и ухоженно, а еще - дорого.

Летом 2021 выбирайте натуральные природные оттенки: отдайте предпочтение темно-русому, а не сине-черному, пшеничному, а не платиновому блонду.

Какие окрашивания выбрать на лето 2021

Золотистый блонд. Такое окрашивание смотрится изысканно и подчеркивает загар и здоровое сияние кожи.

Лучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорого

Сложные окрашивания. Такие техники давно полюбили знаменитости, они требуют профессионализма мастера, так что экономить на них не стоит, зато результат вас наверняка порадует.

Лучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорого

В стиле Джейн Биркин: стилист показала, какие плетеные сумки выбирать на лето 2021

Лучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорогоЛучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорого

И помните про грамотный уход: вы можете посещать самых профессиональных колористов, чтобы добиться красивого оттенка, но если после домашнего ухода (мытья и сушки) ваши волосы не выглядят здоровыми: сухие, концы торчат, пушатся, то это испортит даже самый стильный образ. Очень важно научиться укладывать после мытья волосы так, чтобы они выглядели здоровыми.

Также дороги выглядят однотонные окрашивания.

Лучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорогоЛучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорого

Как покрасить волосы - решать вам, главное - помните про качественный уход (фото: instagram.com/katia.kida)

Раньше стилист показала, как одеться и по-летнему, и по-деловому сразу.

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