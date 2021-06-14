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Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого

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Понеділок 14 червня 2021 18:09
Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого Фарбування, яке виглядає дорого (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стиль дівчини - це не тільки одяг. Тож не варто нехтувати доглядом за волоссям в пошуках нової сукні. Волосся, як і макіяж з манікюром, - це і є базова основа стилю.

У своєму Instagram стиліст Катя Кіда розповіла, як пофарбувати волосся влітку 2021, щоб вони виглядали актуально і доглянуто, а ще - дорого.

Влітку 2021 вибирайте натуральні природні відтінки: віддайте перевагу темно-русявому, а не синьо-чорному, пшеничному, а не платиновому блонду.

Які фарбування вибрати на літо 2021

Золотистий блонд. Таке фарбування виглядає вишукано і підкреслює загар і здорове сяйво шкіри.

Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого

Складні фарбування. Такі техніки давно полюбили знаменитості, вони вимагають професіоналізму майстра, тож економити на них не варто, зате результат вас напевно порадує.

Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого

У стилі Джейн Біркін: стиліст показала, які плетені сумки вибирати на літо 2021

Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорогоКращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого

І пам'ятайте про грамотний догляд: ви можете відвідувати найпрофесійніших колористів, щоб домогтися красивого відтінку, але якщо після домашнього догляду (миття та сушіння) ваше волосся не виглядають здоровими: сухі, кінці стирчать, пушаться, то це зіпсує навіть найстильніший образ. Дуже важливо навчитися укладати після миття волосся так, щоб воно виглядало здоровим.

Також дороги виглядають однотонні фарбування.

Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорогоКращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого

Як пофарбувати волосся - вирішувати вам, головне - пам'ятайте про якісний догляд (фото: instagram.com/katia.kida)

Раніше стиліст показала, як одягнутися і по-літньому, і по-діловому відразу.

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