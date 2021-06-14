Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого
Стиль дівчини - це не тільки одяг. Тож не варто нехтувати доглядом за волоссям в пошуках нової сукні. Волосся, як і макіяж з манікюром, - це і є базова основа стилю.
У своєму Instagram стиліст Катя Кіда розповіла, як пофарбувати волосся влітку 2021, щоб вони виглядали актуально і доглянуто, а ще - дорого.
Влітку 2021 вибирайте натуральні природні відтінки: віддайте перевагу темно-русявому, а не синьо-чорному, пшеничному, а не платиновому блонду.
Які фарбування вибрати на літо 2021
Золотистий блонд. Таке фарбування виглядає вишукано і підкреслює загар і здорове сяйво шкіри.
Складні фарбування. Такі техніки давно полюбили знаменитості, вони вимагають професіоналізму майстра, тож економити на них не варто, зате результат вас напевно порадує.
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І пам'ятайте про грамотний догляд: ви можете відвідувати найпрофесійніших колористів, щоб домогтися красивого відтінку, але якщо після домашнього догляду (миття та сушіння) ваше волосся не виглядають здоровими: сухі, кінці стирчать, пушаться, то це зіпсує навіть найстильніший образ. Дуже важливо навчитися укладати після миття волосся так, щоб воно виглядало здоровим.
Також дороги виглядають однотонні фарбування.
Як пофарбувати волосся - вирішувати вам, головне - пам'ятайте про якісний догляд (фото: instagram.com/katia.kida)
Раніше стиліст показала, як одягнутися і по-літньому, і по-діловому відразу.