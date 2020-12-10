Магнитная буря и мощный ветер с дождем и снегом: украинцев предупредили о ненастье

Погода в Украине демонстрирует сложные условия в результате сильного ветра, который в ближайшее время переместится с южных и восточных областей на всю остальную территорию страны.

Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ожидаются порывы 15-20 метров в секунду почти по всей Украине до выходных.

Синоптик полагает, что нынешняя зима будет холоднее, чем прошлая, которая запомнилась украинцам аномальным теплом. Также специалист отметил, что в Украине в настоящее время происходит изменение климата, но снег все же будет.

"Надеемся на лучшее, что все-таки снег мы уже увидели, и еще его будет достаточно, чтобы снеговика слепить или в снежки поиграть, на санках покататься", - отметил Билык.

В то же время синоптики Gismeteo прогнозируют 10 декабря переменную облачность и местами кратковременные дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица.

Ожидается, что порывы ветра в четверг будут достигать 14 метров в секунду.

На протяжение суток будет значительная геомагнитная активность.

На Севере и в Центре в ночное время температура воздуха прогнозируется в пределах -7... -3 градусов, а днем ожидается около 0... +2 градусов.

В западных областях ночью будет -1... 0 градусов, а в дневное время столбики термометров будут варьироваться в пределах +1... +2 градусов.

На Востоке страны в темное время суток будет около -7... -4 градусов, а днем от -1 до +1 градуса.

В южных регионах ночью ожидается -3... -1 градус, а днем около +2... +6 градусов.

Ранее синоптики Укргидрометцентра предупредили о сильном морозе и ливнях со снегом, а также рассказали, какие области пострадают от непогоды.

Напомним также, что синоптик Наталка Диденко ранее предупредила о снежном шторме, которые затронет большинство областей 10 декабря.