Магнітна буря і потужний вітер з дощем та снігом: українців попередили про негоду

Погода в Україні демонструє складні умови в результаті сильного вітру, який найближчим часом переміститься з південних і східних областей на всю територію країни.

Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, очікуються пориви 15-20 метрів на секунду майже по всій Україні до вихідних.

Синоптик вважає, що нинішня зима буде холоднішою, ніж минула, яка запам'яталася українцям аномальним теплом. Також фахівець зауважив, що в Україні в цей час відбувається зміна клімату, та сніг все ж буде.

"Сподіваємося на краще, що все-таки сніг ми вже побачили, і ще його буде достатньо, щоб зліпити сніговика або в сніжки пограти, на санках покататися", - зазначив Білик.

Водночас синоптики Gismeteo прогнозують 10 грудня мінливу хмарність місцями короткочасні дощі з мокрим снігом, на дорогах утвориться ожеледиця.

Очікується, що пориви вітру в четвер сягатимуть 14 метрів на секунду.

Протягом доби буде значна геомагнітна активність.

На Півночі та у Центрі вночі температура повітря прогнозується в межах -7... -3 градусів, а вдень очікується близько 0... +2 градусів.

У західних областях вночі буде -1... 0 градусів, а вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +1... +2 градусів.

На Сході країни в темний час доби буде близько -7... -4 градусів, а вдень від -1 до +1 градуса.

У південних регіонах вночі очікується -3... -1 градус, а вдень близько +2... +6 градусів.

Раніше синоптики Укргідрометцентру попередили про сильний мороз та зливи зі снігом, а також розповіли, які області постраждають від негоди.

Нагадаємо також, що синоптик Наталка Діденко раніше попередила про сніговий шторм, які зачепить більшість областей 10 грудня.