Маленькому внуку Григория Чапкиса понадобилось хирургическое вмешательство

5-летний внук знаменитого хореографа Григория Чапкиса Максим попал в больницу, где ему сделали хирургическую операцию.
Об этом рассказал в Instagram-stories отец мальчика Грег Чапкис
Грег запостил в своем личном блоге фото, на котором Максим лежит на больничной каталке.
По словам Чапкиса, мальчику сделали стоматологическую операцию, теперь он отдыхает и восстанавливается.
"Моему мальчику сегодня сделали стоматологическую операцию. Он молодец! Но не доволен ощущением во рту. Он все еще отдыхает, и я надеюсь, что мы скоро пойдем домой и ляжем в постель", - сообщил Грег.
Внуку Чапкиса понадобилась операция (скрин: instagram.com/stories/gregchapkis)
Какую операцию сделали мальчику, Грег не сообщает, но судя по всему, вмешательство было плановым.
Внуку Чапкиса Максу сделали операцию (скрин: instagram.com/stories/gregchapkis)
Грег Чапкиса и его жена Эмбер, кроме 5-летнего Макса также воспитывают 12-летнего сына Николая.
Грег Чапкис с детьми (фото: instagram.com/gregchapkis)
Грег Чапкис продолжает дело отца. 42-летний хореограф довольно известен в США, где управляет своей танцевальной школой.
Не так давно он прилетал в Киев, чтобы побыть с заболевшим 91-летним отцом, но спустя неделю Украину покинул, что не обошлось без скандала.