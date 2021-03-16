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Маленькому внуку Григория Чапкиса понадобилось хирургическое вмешательство

Автор: Светлана Мащенко

5-летний внук знаменитого хореографа Григория Чапкиса Максим попал в больницу, где ему сделали хирургическую операцию.

Об этом рассказал в Instagram-stories отец мальчика Грег Чапкис

Грег запостил в своем личном блоге фото, на котором Максим лежит на больничной каталке.

По словам Чапкиса, мальчику сделали стоматологическую операцию, теперь он отдыхает и восстанавливается.

"Моему мальчику сегодня сделали стоматологическую операцию. Он молодец! Но не доволен ощущением во рту. Он все еще отдыхает, и я надеюсь, что мы скоро пойдем домой и ляжем в постель", - сообщил Грег.

Внуку Чапкиса понадобилась операция (скрин: instagram.com/stories/gregchapkis)

Какую операцию сделали мальчику, Грег не сообщает, но судя по всему, вмешательство было плановым.

Внуку Чапкиса Максу сделали операцию (скрин: instagram.com/stories/gregchapkis)

Грег Чапкиса и его жена Эмбер, кроме 5-летнего Макса также воспитывают 12-летнего сына Николая.

Грег Чапкис с детьми (фото: instagram.com/gregchapkis)

Грег Чапкис продолжает дело отца. 42-летний хореограф довольно известен в США, где управляет своей танцевальной школой.

Не так давно он прилетал в Киев, чтобы побыть с заболевшим 91-летним отцом, но спустя неделю Украину покинул, что не обошлось без скандала.

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