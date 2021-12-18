ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як мало спати і висипатися: робочі лайфхаки від нутриціолога

Новость на русском →
Субота 18 грудня 2021 15:07
Як мало спати і висипатися: робочі лайфхаки від нутриціолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Сучасний ритм життя диктує особливі правила. Спати по 7-8 годин на добу, як рекомендують фахівці, часто практично неможливо. Втім, цілком можна спати менше і при цьому висипатися і відчувати себе добре - якщо дотримуватися певних правил.

Своїми лайфхаками по більш короткому, але продуктивному сну нутриціолог Анна Єлькіна поділилася в Instagram.

Якщо хочете молодо і свіжо виглядати - спіть правильно.

Сон має 2 фази:

  • повільний - займає більшу частину часу сну
  • сон, в період якого відбувається швидкий рух очей - мозок спить, а організм відпочиває. За ніч має бути 4-5 фаз даного сну. Йде регенерація нервових клітин.


Його недолік призводить до дратівливості, підвищеної стомлюваності, зниження концентрації уваги, старіння.

І що тепер робити? Як поліпшити сон? Ось деякі лайфхаки від Анни:

  • сон в повній темряві. ні, це не закриті штори, а темінь, непроглядна імла. Допоможе створити маска для сну і штори блекаут
  • берете телефон в руки після 18? Сидите в ноутбуці, дивитеся телевізор, читаєте електронну книгу? Молодість скаже вам прощай. Використовуйте спеціальні програми по захисту від синього спектра.
  • А що з кліматом? Яке повітря у вашій кімнаті - його чистота, вологість, свіжість?

Як мало спати і висипатися: робочі лайфхаки від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

І трохи шкідливих порад:

  • Пийте каву у 2 половині дня. PS: матча, какао теж містять кофеїн
  • Відмінно розслабитися ввечері в келихом вина - алкоголь скоротить фазу швидкого сну і зробить вас "розбитою" вранці
  • Їжте на вечерю сир, баклажан і шоколад на десерт, щоб підвищити вироблення норадреналіну і насилу заснути.

Сон - найважливіше джерело:

  • енергії, ясної свідомості
  • молодості, краси, пружного тіла
  • здоров'я, високого лібідо
  • стрункості

Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, які продукти сприяють сну, а які його крадуть.

Читайте LITE в Google News
Поради нутриціолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський пояснив, як швидше позбутися кашлю
Комаровський пояснив, як швидше позбутися кашлю