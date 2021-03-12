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Мама Илона Маска рассказала, как воспитала троих детей: они такими и выросли

Автор: Людмила Жукова

72-летняя мама Илона Маска Мэй - женщина с успешной карьерой и неуемной энергией. Она поделилась с украинцами секретами воспитания своих троих детей, которых она вырастила, став при этом бизнес-леди.

Об этом она рассказала в программе "Сніданок з 1+1".

Успешная модель и диетолог, а также автор книги "Женщина, которая имеет план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха" сообщила, что видела своих родителей только по вечерам. Они много работали. В ее жизни все сложилось точно так же, но это привело ее детей к самостоятельности.

"Я воспитывала детей так же, как меня воспитывали родители. Они хотели, чтобы я отвечала за себя. Я так же воспитывала своих детей. Я начала работать из дома как диетолог, а когда была моделью, то времени на их воспитание не было. Дети должны были сами о себе заботиться. Мы всегда хотели, чтобы они были самостоятельными. Они такими выросли ", — рассказала Мэй Маск.

Отметим, что у Мэй Маск трое детей. Мэй Маск имеет троих детей. Ее младшая дочь Тоска имеет свою стриминговую платформу, она режиссер и продюсер кинофильмов и телевизионных проектов. Средний сын Кимбал Маск популяризирует и разрабатывает новейшие технологии по выращиванию продуктов. Ну а старшего сына Илона знают во всем мире. Он американский предприниматель, изобретатель и миллиардер.

Мэй Маск - фотомодель, диетолог, писательница и мама троих детей. В 72 года ее карьера до сих пор развивается. Мэй работает в модельном бизнесе с 15 лет, она прошла свой путь от показа одежды в универмагах к съемкам в клипе Бейонсе. У нее более 50 тысяч подписчиков в TikTok, 417 тысяч в Instagram и почти 200 тысяч в Twitter.

Как мы писали ранее, 72-летняя мама Маска рассказала, что знает про Украину и дала совет женщинам.

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Новости Украины Илон Маск
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