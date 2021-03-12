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Діти

Мама Ілона Маска розповіла, як виховала трьох дітей: вони такими і виросли

Автор: Людмила Жукова

72-річна мама Ілона Маска Мей - жінка з успішною кар'єрою і невгамовною енергією. Вона поділилася з українцями секретами виховання своїх трьох дітей, яких вона виростила, ставши при цьому бізнес-леді.

Про це вона розповіла в програмі "Сніданок з 1+1".

Успішна модель і дієтолог, а також автор книги "Жінка, яка має план. Життя, повне пригод, краси та успіху" повідомила, що бачила своїх батьків тільки вечорами. Вони багато працювали. В її житті все склалося точно так само, але це привело її дітей до самостійності.

"Я виховувала дітей так само, як мене виховували батьки. Вони хотіли, щоб я відповідала за себе. Я так само виховувала своїх дітей. Я почала працювати з дому як дієтолог, а коли була моделлю, то часу на їх виховання не було. Діти повинні були самі про себе піклуватися. Ми завжди хотіли, щоб вони були самостійними. Вони такими й виросли ", — розповіла Мей Маск.

Зазначимо, що у Мей Маск троє дітей. Мей Маск має трьох дітей. Її молодша дочка Туга має свою стримінгову платформу, вона режисер і продюсер кінофільмів і телевізійних проектів. Середній син Кімбал Маск популяризує та розробляє новітні технології по вирощуванню продуктів. Ну а старшого сина Ілона знають у всьому світі. Він американський підприємець, винахідник і мільярдер.

Мей Маск - фотомодель, дієтолог, письменниця і мама трьох дітей. У 72 роки її кар'єра досі розвивається. Мей працює в модельному бізнесі з 15 років, вона пройшла свій шлях від показу одягу в універмагах до зйомок у кліпі Бейонсе. У неї понад 50 тисяч підписників у TikTok, 417 тисяч в Instagram і майже 200 тисяч у Twitter.

Як ми писали раніше, 72-річна мама Маска розповіла, що знає про Україну і дала пораду жінкам.

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Новини України Илон Маск
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