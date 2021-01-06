MARUV устроила "пожар" на сцене, но нарвалась на неприятности

Скандальная певица MARUV дала первый концерт в новом 2021 году. Анна Корсун (настоящее имя артистки) вместе с шоу-балетом устроила настоящий пожар на сцене одного из ночных клубов.

Певица запостила в Instagram горячее видео, на котором она "протрясла хвостом" во время выступления.

"Первый концерт в 2021", - подписала кадры артистка.

MARUV и ее танцовщицы были одеты в провокационные наряды: корсет, черную полупрозрачную блузу, под которой соски были прикрыты лишь кружечками.

На сцене артистка исполнила элементы тверкинга, показав зрителям аппетитные формы.

MARUV устроила горячие танцы (видео: instagram.com/maruvofficial)

"Как всегда устроила пожар на сцене. Концерты Марув - это отдельный вид искусства", - написал один из пользователей.

Впрочем, неприятностей из-за хейта в ленте певицы тоже хватило. Многие сочли эти танцы вульгарными. Вот что пишут комментаторы:

Боже, какая пошлость.

Порнуха, как по мне.

И последний... Одна жопа и сиськи.

Куда без срак, позор.

Отметим, что совсем недавно MARUV сменила образ, став блондинкой с кудрявыми локонами.

Ранее мы писали, что MARUV записала саундтрек для телесериала, который выйдет на российском телевидении. Причем картина повествует о трагических событиях, но Анна обыграла это в своем сексуально-игривом стиле.