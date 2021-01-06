MARUV влаштувала "пожежу" на сцені, але нарвалася на неприємності

Скандальна співачка MARUV дала перший концерт у новому 2021 році. Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) разом з шоу-балетом влаштувала справжню пожежу на сцені одного з нічних клубів.

Співачка запостила в Instagram гаряче відео, на якому вона "протрясла хвостом" під час виступу.

"Перший концерт в 2021", - підписала кадри артистка.

MARUV і її танцівниці були одягнені в провокаційне вбрання: корсет, чорну напівпрозору блузку, під якою соски були прикриті лише кружечками.

На сцені артистка виконала елементи тверкінгу, показавши глядачам апетитні форми.

MARUV влаштувала гарячі танці (відео: instagram.com/maruvofficial)

"Як завжди влаштувала пожежу на сцені. Концерти Марув - це окремий вид мистецтва", - написав один з користувачів.

Втім, неприємностей через хейт у стрічці співачки теж вистачило. Багато хто вважає ці танці вульгарними. Ось що пишуть коментатори:

Боже, яка вульгарність.

Порнуха, як на мене.

І останній... Одна жопа і цицьки.

Куди без срак, ганьба.

Відзначимо, що зовсім недавно MARUV змінила образ, ставши блондинкою з кучерявими локонами.

Раніше ми писали, що MARUV записала саундтрек для телесеріалу, який вийде на російському телебаченні. Причому картина оповідає про трагічні події, але Анна обіграла це у своєму сексуально-грайливому стилі.