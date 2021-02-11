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Маша Ефросинина и Ирма Витовская показались в неожиданных образах, в каких их еще не видели

Автор: Светлана Мащенко

Украинские звезды снялись в невероятном проекте известного фотографа, став частью книги "Аркур. Натхнення". Фотограф рассказал о женщинах, которые стали частью проекта - Маше Ефросининой, Ирме Витовской, Ирине Данилевской, Аделине Дели, Тоне и Нине Матвиенко.

Автор фотопроекта Ростислав Рипка рассказал о своем детище в эфире "Сніданка з 1+1".

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Ростислав пришел в студию со своей уже напечатанной фотокнигой "Аркур. Натхнення", которую только что передали из издательства. Коллекционный фотоальбом посвящен женской красоте и задуман к 15-летию творческой деятельности автора. Всего для автора позировало 37 выдающихся украинок.

Фотостиль Аркур родился в Париже в 1934 году. Выдающиеся мировые знаменитости - Марлен Дитрих, Катрин Денев, Софи Марсо, Эдит Пиаф, Моника Белуччи - имеют легендарные портреты в стиле Аркур. Это как бы стоп-кадры из кинофильмов, нарисованные светом, когда в фотографии можно увидеть настоящую живопись.

Рипка рассказал, что запланировал сделать образ для Маши Ефросининой как у Одри Хепберн. Ей специально подобрали платье, платок, длинные перчатки из органзы, а довершением образа стали очки.

Маша Ефросинина

Ирме Витовской придумали два образа. Первый получился в стиле прованс, где Ирма появилась в прозрачном платье в горошину, кружевных рукавицах с прорезями для пальцев и в шапке канотье. Для второго наряда - стилисты сделали для Ирмы голливудский стайл - необычную для нее прическу с длинными белокурыми локонами, а также подобрали блестящее длинное платье с пайетками.

Ирма Витовская

У Тони и Нины Матвиенко была общая фотосессия, - мама и дочь появились вместе в кадре. Очень художественная работа. Тему кино Тоня затем продолжила в своей новой музыкальной видеоработе для песни "Ветер".

"Для меня Тоня и Нина Матвиенко - неразделимы. У них даже голоса очень похожи и их голоса - это действительно душа Украины. Мне хотелось передать их доброту, легкость, тонкую взаимосвязь, любовь матери и дочери", - говорит Ростислав Рипка.

Тоня и Нина Матвиенко

Темнокожую танцовщицу Аделину Дели фотографу захотелось показать очень нежной, поэтому в ее образе платьем стали цветы пиона.

Аделина Дели

Для Ирины Данилевской образ подобрали яркие аксессуары из перьев и чокеры на шею. Ирина показала себя в гангстерском в хулиганском образе в стиле Чикаго 20-х годов прошлого века.

Ирина Данилевская

Ранее в таких же образах снялись ведущие ТСН Алла Мазур, Соломия Витвицкая, Лидия Таран, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко.

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