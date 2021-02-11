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Маша Єфросиніна та Ірма Вітовська з'явилися в несподіваних образах, в яких їх ще не бачили

Автор: Світлана Мащенко

Українські зірки знялися у неймовірному проєкті відомого фотографа, ставши частиною книги "Аркур. Натхнення". Фотограф розповів про жінок, які стали частиною проєкту - Машу Єфросиніну, Ірму Вітовську, Ірину Данилевську, Аделіну Делі, Тоню та Ніну Матвієнко.

Автор фотопроєкту Ростислав Ріпка розповів про своє дітище в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Ростислав прийшов в студію зі своєю вже надрукованою фотокнигою "Аркур. Натхнення", яку тільки що передали з видавництва. Колекційний фотоальбом присвячений жіночій красі і задуманий до 15-річчя творчої діяльності автора. Всього для автора позувало 37 видатних українок.

Фотостиль Аркур народився в Парижі в 1934 році. Видатні світові знаменитості - Марлен Дітріх, Катрін Деньов, Софі Марсо, Едіт Піаф, Моніка Белуччі - мають легендарні портрети в стилі Аркур. Це як би стоп-кадри з кінофільмів, намальовані світлом, коли на фотографії можна побачити справжній живопис.

Ріпка розповів, що запланував зробити образ для Маші Єфросиніної як у Одрі Хепберн. Їй спеціально підібрали сукню, хустку, довгі рукавички з органзи, а довершенням образу стали окуляри.

Маша Єфросиніна

Ірмі Вітовській придумали два образи. Перший вийшов у стилі прованс, де Ірма з'явилася в прозорій сукні в горошину, мереживних рукавицях з отворами для пальців та в шапці канотьє. Для другого наряду - стилісти зробили для Ірми голлівудський стайл - незвичну для неї зачіску з довгими білявими локонами, а також підібрали блискучу довгу сукню з паєтками.

Ірма Вітовська

У Тоні та Ніни Матвієнко була спільна фотосесія, - мама і дочка з'явилися разом в кадрі. Дуже художня робота. Тему кіно Тоня потім продовжила у своїй новій музичній відеороботі для пісні "Вітер".

"Для мене Тоня та Ніна Матвієнко - нероздільні. У них навіть голоси дуже схожі і їх голоси - це дійсно душа України. Мені хотілося передати їх доброту, легкість, тонкий взаємозв'язок, любов матері і дочки", - каже Ростислав Ріпка.

Тоня і Ніна Матвієнко

Темношкіру танцівницю Аделіну Делі фотографу захотілося показати дуже ніжною, тому в її образі сукнею стали квіти півонії.

Аделіна Делі

Для Ірини Данилевської образ підібрали яскраві аксесуари з пір'я і чокери на шию. Ірина показала себе в гангстерському у хуліганському образі в стилі Чикаго 20-х років минулого століття.

Ірина Данилевська

Раніше в таких же образах знялися ведучі ТСН Алла Мазур, Соломія Вітвіцька, Лідія Таран, Наталія Мосейчук та Марічка Падалко.

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