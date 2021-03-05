Маша Ефросинина соблазнила мужа "горячим" танцем в костюме обезьяны

"Так редко вижу мужа последнее время... Надо бы добавить в отношения огня", - подписала Маша кадры.

Забавное видео телеведущей начинается со слов: "Когда муж попросил надеть что-то сексуальное".

На кадрах она входит в дверь в ростовом костюме обезьяны, и с томным лицом начинает соблазнительно двигаться под хит "Просто здравствуй" группы "Не пара".

Маша Ефросинина соблазнила мужа танцем в костюме обезьяны instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики заценили юмор телеведущей. В комментариях они отмечают, что звезда и в мешке из-под картошки будет выглядеть отлично.

Мария, на вас хоть мешок из-под картошки надеть, все равно мегасексуальная.

Сексуальна, як ніколи. Ви прекрасні.

В нас така сама ситуація! В мене кегурумі крокодила.

Он такого точно не ожидал.

Огонь отношениям раздавали в рабочем кабинете мужа?

Маша Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым с 2003 года. В браке родились дочь Нана (2004) и сын Александр (2014).