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Маша Ефросинина соблазнила мужа "горячим" танцем в костюме обезьяны

Автор: Светлана Мащенко

Маша Ефросинина решила соблазнить мужа, в браке с которым она прожила уже 17 лет, "горячим" танцем в костюме обезьяны. Телеведущая жалуется, что в последнее время мало видится с супругом, поєтому решила привлечь его внимание таким нестандартным способом.

"Соблазнительным" видео звезда поделилась в Instagram.

"Так редко вижу мужа последнее время... Надо бы добавить в отношения огня", - подписала Маша кадры.

Забавное видео телеведущей начинается со слов: "Когда муж попросил надеть что-то сексуальное".

На кадрах она входит в дверь в ростовом костюме обезьяны, и с томным лицом начинает соблазнительно двигаться под хит "Просто здравствуй" группы "Не пара".

Маша Ефросинина соблазнила мужа танцем в костюме обезьяны instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики заценили юмор телеведущей. В комментариях они отмечают, что звезда и в мешке из-под картошки будет выглядеть отлично.

  • Мария, на вас хоть мешок из-под картошки надеть, все равно мегасексуальная.
  • Сексуальна, як ніколи. Ви прекрасні.
  • В нас така сама ситуація! В мене кегурумі крокодила.
  • Он такого точно не ожидал.
  • Огонь отношениям раздавали в рабочем кабинете мужа?

Маша Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым с 2003 года. В браке родились дочь Нана (2004) и сын Александр (2014).

Отметим, что чувства юмора Маше Ефросининой не занимать. Не так давно она потроллила украинских звезд, которые ринулись отдыхать на Мальдивы, пока в Украине были трескучие морозы.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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