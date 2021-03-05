Маша Єфросиніна спокусила чоловіка "гарячим" танцем у костюмі мавпи

Маша Єфросиніна вирішила спокусити чоловіка, у шлюбі з яким вона прожила вже 17 років, "гарячим" танцем у костюмі мавпи. Телеведуча скаржиться, що останнім часом мало бачиться з чоловіком, тому вирішила привернути його увагу таким нестандартним способом.
"Спокусливим" відео зірка поділилася в Instagram.
"Так рідко бачу чоловіка останнім часом... Треба б додати у стосунки вогню", - підписала Маша кадри.
Кумедне відео телеведучої починається зі слів: "Коли чоловік попросив надіти щось сексуальне".
На кадрах вона входить у двері ростовому костюмі мавпи, і з томним обличчям починає спокусливо рухатися під хіт "Просто здравсвуй" групи "Не пара".
Маша Єфросиніна спокусила чоловіка танцем у костюмі мавпи instagram.com/mashaefrosinina)
Дописувачі зацінили гумор телеведучої. В коментарях вони відзначають, що зірка і в мішку з-під картоплі буде виглядати відмінно.
Маша Єфросиніна заміжня за бізнесменом Тимуром Хромаєвим з 2003 року. У шлюбі народилися дочка Нана (2004) та син Олександр (2014).
Зазначимо, що почуття гумору Маші Єфросиніній не займати. Не так давно вона потроллила українських зірок, які кинулися відпочивати на Мальдіви, поки в Україні були тріскучі морози.