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Маша Полякова очаровала фото на берегу океана: "самая красивая девушка на земле?"

Автор: Роман Мирончук

Маша Полякова похвасталась красивыми фотографиями на берегу Индийского океана. Девушка со своей звездной мамой отдыхает на Мальдивских островах.

Новые снимки Маша опубликовала в Instagram.

"Мама сказала, что я самая красивая девушка на земле, верить или нет?", - написала 16-летняя Полякова.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На фото Маша стоит с бокалом какого-то напитка или сока и позирует на закате в белом платье в горошек.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девушки прокомментировали ее снимки.

  • Какая ты красивая, твоя мама говорит правду;
  • Для каждой мамы свои дети самые лучшие и самые красивые;
  • Мама всегда права: в ее словах никогда нет лести, хитрости, и просто пустых слов. И только маме нужно верить;
  • Все правильно мама говорит!
  • Вау! тебе так идет этот цвет, сразу видно мама по фактам разъяснила;
  • Твоя мама знает, что говорит! Красавица Машенька;
  • Верить!!! Мама права, вы очень красивая девушка.

Напомним, в середине октября Маша Полякова испугала своих подписчиков фотографиями из больницы. При этом дочь "Королевы ночи" не стала раскрывать причину этого.

Мы также писали о том, что Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя во время отдыха на Сицилии в Италии. Маша позировала, как настоящая модель, запуская руки в свои длинные рыжие волосы и принимая эффектные позы.

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