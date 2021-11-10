Маша Полякова очаровала фото на берегу океана: "самая красивая девушка на земле?"

Маша Полякова похвасталась красивыми фотографиями на берегу Индийского океана. Девушка со своей звездной мамой отдыхает на Мальдивских островах.

На фото Маша стоит с бокалом какого-то напитка или сока и позирует на закате в белом платье в горошек.

"Мама сказала, что я самая красивая девушка на земле, верить или нет?", - написала 16-летняя Полякова.

Напомним, в середине октября Маша Полякова испугала своих подписчиков фотографиями из больницы. При этом дочь "Королевы ночи" не стала раскрывать причину этого.

Мы также писали о том, что Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя во время отдыха на Сицилии в Италии. Маша позировала, как настоящая модель, запуская руки в свои длинные рыжие волосы и принимая эффектные позы.