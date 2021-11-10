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Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: "найкрасивіша дівчина на землі?"

Автор: Роман Мирончук

Маша Полякова похвалилася гарними фотографіями на березі Індійського океану. Дівчина зі своєю зірковою мамою відпочиває на Мальдівських островах.

Нові знімки Маша опублікувала в Instagram.

"Мама сказала, що я найкрасивіша дівчина на землі, вірити чи ні?", - написала 16-річна Полякова.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На фото Маша стоїть з келихом якогось напою або соку і позує на заході сонця в білій сукні в горошок.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчини прокоментували її знімки.

  • Яка ти красива, твоя мама каже правду;
  • Для кожної мами свої діти найкращі і найкрасивіші;
  • Мама завжди права: в її словах ніколи немає лестощів, хитрості, і просто порожніх слів. І тільки мамі потрібно вірити;
  • Все правильно мама каже!
  • Вау! тобі так йде цей колір, відразу видно мама за фактами роз'яснила;
  • Твоя мама знає, що говорить! Красуня Машенька;
  • Вірити!!! Мама права, Ви дуже красива дівчина.

Нагадаємо, в середині жовтня Маша Полякова злякала своїх фоловерів фотографіями з лікарні. При цьому дочка "Королеви ночі" не стала розкривати причину цього.

Ми також писали про те, що Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе під час відпочинку на Сицилії в Італії. Маша позувала, як справжня модель, запускаючи руки в своє довге руде волосся і приймаючи ефектні пози.

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