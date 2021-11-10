Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: "найкрасивіша дівчина на землі?"

На фото Маша стоїть з келихом якогось напою або соку і позує на заході сонця в білій сукні в горошок.

"Мама сказала, що я найкрасивіша дівчина на землі, вірити чи ні?", - написала 16-річна Полякова.

Нагадаємо, в середині жовтня Маша Полякова злякала своїх фоловерів фотографіями з лікарні. При цьому дочка "Королеви ночі" не стала розкривати причину цього.

Ми також писали про те, що Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе під час відпочинку на Сицилії в Італії. Маша позувала, як справжня модель, запускаючи руки в своє довге руде волосся і приймаючи ефектні пози.