Массажи тут не помогут: нутрициолог рассказала, как на самом деле убирают целлюлит

В мечтах о гладкой коже на бедрах девушки постоянно сидят на диетах и терпят антицеллюлитные, часто - болезненные, массажи.

Но антицеллюлитный массаж - не волшебная таблетка, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Ни кремы, ни маски, ни даже массажи не помогут, пока нет спорта и качественной полезной еды (фото: pexels.com)

"Апельсиновая корка" - это не только "побочка» лишнего веса. Вопреки стереотипам, даже у очень стройных девушек можно заметить дряблую кожу.

Большинство начинают искать решение этой проблемы именно в кабинете массажиста, который обещает "разбить" целлюлит буквально за 1 курс или надеятся на аппаратные процедуры за немалые деньги. И это большая ошибка.⠀

Для правильной стратегии улучшения качества тела прежде всего необходимо влиять на состав тела.

В борьбе за красивую фигуру без тренировок - никак (фото: pexels.com)

Часто девушки бывают уверены, что им необходимо продолжать снижать вес, чтобы избавиться от целлюлита. Показывая его на своих бедрах у меня в кабинете, они пытаются доказать, что он исчезнет, если она скинет еще 2-5-10... кг.

Это совершено не так! Когда после биоимпедансного анализа дефицит мышечной массы очевиден, вопрос закрывается.

Как убрать целлюлит: совет нутрициолога

Мышечный тонус - вот к чему нужно стремиться. Сомневаюсь, что массажем и / или аппаратом можно повлиять на мышечную массу. Друзья, это все сказки для ленивых, а стратегия по работе с целлюлитом совсем другая.