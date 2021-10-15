Массажи тут не помогут: нутрициолог рассказала, как на самом деле убирают целлюлит
В мечтах о гладкой коже на бедрах девушки постоянно сидят на диетах и терпят антицеллюлитные, часто - болезненные, массажи.
Но антицеллюлитный массаж - не волшебная таблетка, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
Ни кремы, ни маски, ни даже массажи не помогут, пока нет спорта и качественной полезной еды (фото: pexels.com)
"Апельсиновая корка" - это не только "побочка» лишнего веса. Вопреки стереотипам, даже у очень стройных девушек можно заметить дряблую кожу.
Большинство начинают искать решение этой проблемы именно в кабинете массажиста, который обещает "разбить" целлюлит буквально за 1 курс или надеятся на аппаратные процедуры за немалые деньги. И это большая ошибка.⠀
Для правильной стратегии улучшения качества тела прежде всего необходимо влиять на состав тела.
В борьбе за красивую фигуру без тренировок - никак (фото: pexels.com)
Часто девушки бывают уверены, что им необходимо продолжать снижать вес, чтобы избавиться от целлюлита. Показывая его на своих бедрах у меня в кабинете, они пытаются доказать, что он исчезнет, если она скинет еще 2-5-10... кг.
Это совершено не так! Когда после биоимпедансного анализа дефицит мышечной массы очевиден, вопрос закрывается.
Как убрать целлюлит: совет нутрициолога
Мышечный тонус - вот к чему нужно стремиться. Сомневаюсь, что массажем и / или аппаратом можно повлиять на мышечную массу. Друзья, это все сказки для ленивых, а стратегия по работе с целлюлитом совсем другая.
Раньше нутрициолог дала список самых полезных продуктов на осень, стоит захватить с собой в супермаркет.