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Масажі тут не допоможуть: нутриціолог розповіла, як насправді прибирають целюліт

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П'ятниця 15 жовтня 2021 10:01
Масажі тут не допоможуть: нутриціолог розповіла, як насправді прибирають целюліт Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

У мріях про гладку шкіру на стегнах дівчата постійно сидять на дієтах і терплять антицелюлітні, часто - болючі, масажі.

Але антицелюлітний масаж - не чарівна таблетка, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Масажі тут не допоможуть: нутриціолог розповіла, як насправді прибирають целюлітНі креми, ні маски, ні навіть масажі не допоможуть, поки немає спорту і якісної корисної їжі (фото: pexels.com)

"Апельсинова кірка" - це не тільки "побічка" зайвої ваги. Всупереч стереотипам, навіть у дуже струнких дівчат можна помітити в'ялу шкіру.

Більшість починають шукати вирішення цієї проблеми саме в кабінеті масажиста, який обіцяє "розбити" целюліт буквально за 1 курс або сподіваються на апаратні процедури за чималі гроші. І це велика помилка.

Для правильної стратегії поліпшення якості тіла перш за все необхідно впливати на склад тіла.

Масажі тут не допоможуть: нутриціолог розповіла, як насправді прибирають целюлітУ боротьбі за красиву фігуру без тренувань - ніяк (фото: pexels.com)

Часто дівчата бувають впевнені, що їм необхідно продовжувати знижувати вагу, щоб позбутися целюліту. Показуючи його на стегнах у мене в кабінеті, вони намагаються довести, що він зникне, якщо вона скине ще 2-5-10... кг.

Це не так! Коли після біоімпедансного аналізу дефіцит м'язової маси очевидний, питання закривається.

Як прибрати целюліт: рада нутрициолога

М'язовий тонус - ось до чого потрібно прагнути. Сумніваюся, що масажем і / або апаратом можна вплинути на м'язову масу. Друзі, це все казки для ледачих, а стратегія по роботі з целюлітом зовсім інша.

Раніше нутриціолог дала список найкорисніших продуктів на осінь, варто захопити з собою в супермаркет.

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