Меган Маркл и принц Гарри обставили Елизавету II с элитной недвижимостью

Принц Гарри и Меган Маркл обошли королеву Елизавету II в вопросе с элитной недвижимостью. Речь идет о коттедже Фрогмор-хаус, который пара получила в подарок к свадьбе. Неделю назад туда переехала беременная внучка Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк. Но, как выяснилось, королеву об этом никто не спрашивал.

Как пишет Express, именно с подачи Меган и Гарри Евгения и Джек переехали в их дом. Причем право жить во Фрогморе, как и дом остались в их собственности.

"Герцог и герцогиня Сассекские настаивают на том, что собственность по-прежнему принадлежит им, хотя они больше не проживают в Великобритании. Это следует за утверждениями о прямых переговорах между Сассексами и принцессой Евгенией и мистером Бруксбанком", - пишут британские СМИ.

А вот королева якобы ни сном ни духом не ведала о том, что происходит у нее под носом.

"Старшие члены королевской семьи изначально были ошеломлены идеей, что Гарри и Мэг позволят Евгении и Джеку переехать", - рассказывает инсайдер.

Фрогмор-хаус (фото: thesun.co.uk)

Также, как оказалось, двоюродные брат и сестра Гарри и Евгения давно дружат, в том числе и тесно общаются семьями.

Между тем, представитель Букингемского дворца подтвердил, что коттедж Фрогмор "является частной резиденцией герцога и герцогини Сассекских".

Хотя вещи Меган и Гарри среди ночи и вывезли из резиденции, они по-прежнему являются владельцами дома. Но такой переезд может говорить о том, что они планируют окончательно осесть в США.

Для справки: принцесса Евгения Йоркская является младшей дочерью принца Эндрю - сына Елизаветы II. В октябре 2018 Евгения и английский бизнесмен Джек Бруксбэнк обвенчались (встречались с 2011 года). В сентябре этого года стало известно, что Евгения и Джек ждут ребенка, который появится на свет в начале 2021-го.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: instagram/princesseugenie)

Отметим, что Меган и Гарри до переезда во Фрогмор-хаус сделали там дорогущий ремонт. На него было потрачено около трех миллионов долларов из казны, что повлекло большой скандал. Позже средства налогоплательщиков Меган и Гарри таки вернули. В дом супруги въехали в апреле 2019 года, а вскоре родился их первенец Арчи. Но в январе 2020 года герцог и герцогиня объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи.

Напомним, что о переселении беременной принцессы Евгении и ее супруга-бизнемена во Фрогмор-хаус стало известно на прошлой неделе.

Ранее в СМИ также сообщили, что Меган Маркл беременна вторым ребенком. Кроме того экс-актриса якобы оставила Гарри в США, а сама уехала в соседнюю страну.