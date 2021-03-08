Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка

"Когда у вас мальчик, а затем девочка, то чего же еще можно желать. Наша семья – нас четверо и две собаки", – сказал принц.

Меган подтвердила слова мужа, добавив: "Дело сделано. Теперь их будет двое".

Меган сказала Опре, что когда она была беременна первым сыном - Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций.

"У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки...", - рассказала Меган.

К слову, самом начале интервью Меган призналась, что до свадьбы никогда не пыталась найти в интернете информацию о принце Гарри. Она добавила, что, разумеется, знала о королевской семье, но никогда не интересовалась подробностями их жизни.