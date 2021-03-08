Меган Маркл і принц Гаррі оголосили пів на другу дитину

"Коли у вас хлопчик, а потім дівчинка, то чого ж ще можна бажати. Наша сім'я - нас четверо і дві собаки", - сказав принц.

Меган підтвердила слова чоловіка, додавши: "Справу зроблено. Тепер їх буде двоє".

Меган сказала Опрі, що коли вона була вагітна першим сином - Арчі, їй повідомили, що йому не буде покладено титул принца, тому він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї. На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій.

"У них немає права це забирати. Коли я була вагітна, вони сказали, що хочуть поміняти традиції для Арчі. Цікаво, чому? Але сама думка про те, що наш син не буде в безпеці, і думка, що перший небілий член цієї родини не отримає той же титул, що інші онуки ... ", - розповіла Меган.

До слова, самому початку інтерв'ю Меган зізналася, що до весілля ніколи не намагалася знайти в інтернеті інформацію про принца Гаррі. Вона додала, що, зрозуміло, знала про королівську сім'ю, але ніколи не цікавилася подробицями їхнього життя.