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Меган Маркл рассказала, как Кейт Миддлтон заставила ее плакать

Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл рассказала, что Кейт Миддлтон заставила ее плакать за несколко дней до свадьбы. Герцогиня Сассекская призналась, что между ней и герцогиней Кембриджской произошел конфликт из-за платьев подружек невесты.

Об этом Меган Маркл рассказала в откровенном интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun.

По словам бывшей актрисы, появление сообщений о противостоянии с Кейт Миддлтон стало поворотным моментом.

"Я не думаю, что справедливо по отношению к ней вдаваться в подробности этого инцидента, потому что она извинилась, и я ее простила", - рассказала Меган Маркл.

Жена принца Гарри также отметила, что Кейт Миддлтон после этого случая подарила ей цветы. Таким образом она извинилась за свое поведение. Меган Маркл также отметила, что жена принца Уильяма хороший человек.

Стоит отметить, что Меган Маркл созналась в желании совершить суицид, поскольку жизнь во дворце была для нее очень тяжелой. Такие мысли ее начали посещать после того, как она обратилась за помощью к близким людям, но они отвернулись от нее.

Не обошлось и без расистских выходок со стороны членов королевской семьи. Так как кое-кто во время первой беременности Меган беспокоился по поводу цвета кожи будущего ребенка.

Мы также писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка.

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Новости Украины Кейт МиддлтонМеган Маркл
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