Меган Маркл розповіла, як Кейт Міддлтон змусила її плакати

Меган Маркл розповіла, що Кейт Міддлтон змусила її плакати за кілька днів до весілля. Герцогиня Сассекська зізналася, що між нею і герцогинею Кембриджською стався конфлікт через сукні подружок нареченої.

Про це Меган Маркл розповіла у відвертому інтерв'ю Опрі Вінфрі, повідомляє The Sun.

За словами колишньої актриси, поява повідомлень про протистояння з Кейт Міддлтон стало поворотним моментом. "Я не думаю, що справедливо стосовно неї вдаватися в подробиці цього інциденту, тому що вона вибачилася, і я її пробачила", - розповіла Меган Маркл. Дружина принца Гаррі також зазначила, що Кейт Міддлтон після цього випадку подарувала їй квіти. Таким чином вона вибачилася за свою поведінку. Меган Маркл також зазначила, що дружина принца Вільяма хороша людина.