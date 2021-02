Меган Маркл выиграла суд против известного таблоида

Меган Маркл выиграла иск в Высоком суде против издания Mail on Sunday за публикацию личного рукописного письма, которое адресовалось ее отцу Томасу Маркл.

Об этом сообщает издание Hello!

В своем заявлении Меган поблагодарила мужа принца Гарри и свою мать Дорию Рэгланд за их поддержку.

"Я благодарна судам за то, что они привлекли Associated Newspapers и The Mail on Sunday к ответственности за их незаконные и бесчеловечные действия", - заявила герцогиня Сассекская.

39-летняя Маркл подала в суд на ANL, издателей MailOnline и Mail On Sunday, за нарушение авторских прав, нарушение ее конфиденциальности и нарушение закона о защите данных, в отношении статей, в которых были показаны части письма ее 76-летниему отцу в августе 2018 года.

Представитель ANL заявил, что он очень удивлен этим судебным решением, и отказом в возможности выслушать и проверить все доказательства в открытом суде в ходе полного судебного разбирательства.