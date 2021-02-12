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Меган Маркл виграла суд проти відомого таблоїду

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 07:14
Меган Маркл виграла суд проти відомого таблоїду Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл виграла позов у Високому суді проти видання Mail on Sunday за публікацію особистого рукописного письма, яке адресувалося її батькові Томасу Маркл.

Про це повідомляє видання Hello!

У своїй заяві Меган подякувала чоловікові принцу Гаррі і своїй матері Дорії Рэгланд за їх підтримку.

"Я вдячна судам за те, що вони привернули Associated Newspapers і The Mail on Sunday до відповідальності за їх незаконні і нелюдські дії", - заявила герцогиня Сассекська.

39-річна Маркл подала в суд на ANL, видавців MailOnline й Mail On Sunday, за порушення авторських прав, порушення її конфіденційності та порушення закону про захист даних, стосовно статей, в яких були показані частини листа її 76-летниему батькові в серпні 2018 року.

Представник ANL заявив, що він дуже здивований цим судовим рішенням, та відмовою в можливості вислухати і перевірити всі докази у відкритому суді в ході повного судового розгляду.

Нагадаємо, Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на людях. При цьому герцогиню відразу ж запідозрили у вагітності.

Раніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали свій будинок за 15 млн доларів, в якому 9 спалень і 16 ванних. Пара переїхала в США влітку 2020 року. Вони живуть у будинку в Монтесіто, Каліфорнія.

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