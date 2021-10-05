Меркурий напряженный Плутоном: астролог предупредила о важных событиях октября

Новолуние в Весах 6 октября

Грядущий период новолуния обеспечивает отличный потенциал для решения разноплановых задач по бизнесу, а также проблем личного характера. Это самое подходящее время для тематических вечеринок, светских раутов, сейшенов и других мероприятий культурного и общественного направления. Здесь уместно все: театры, посещение выставок и инсталляций, занятие творчеством.

Такая разноплановость обусловлена особым периодом, когда отмечается обострение восприимчивости к красоте. Также новолуние в Весах – это обязательно появление новых нужных контактов - и не только в бизнесе. Это благоприятные условия для создания новых партнерских кругов и настройки на продуктивные переговоры.

В личном плане также ожидаются позитивные моменты. Улучшить атмосферу при любых обстоятельствах помогут неизменные атрибуты лирики – ароматические свечи, легкое вино, классическая музыка, коробка хороших конфет.

Семейным следует уделить времени детям - немного больше, чем обычно. Здоровье не вызывает никаких опасений, единственная рекомендация - как можно больше гулять на свежем воздухе. От загородных поездок и пикников пока лучше всего максимально воздержаться.

Присутствует вполне неплохой потенциал для:

занятий искусством или хендмейдом - живопись, хеппенинг, боди-арт, прочее, а также мыловарение, декупаж, квиллинг, пэчворк, многое другое;

спортивных занятий - бег, плавание, фитнес;

успешного завершения давно начатых дел, которые «тянутся» уже очень долго;

продуктивной работе в тандеме со своими старыми бизнес- партнерами;

общественной работы - посещение клуба, участие в акциях благотворительных организаций и так далее;

новых знакомств, с дальнейшей перспективой взаимовыгодного сотрудничества;

отдыха в теплых странах или треккинга по неизведанным окрестностям;

создания нового дизайна внутреннего пространства - покупка текстиля, произведений искусства, кардинально новых осветительных приборов в соответствии с трендами стилистики интерьера;

возвращения старых долгов, на получение которых даже уже и не надеялись.

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Постарайтесь смотреть на жизнь проще – не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. На это вы только потратите свое время, силы и, возможно, получите даже ущерб материального плана. Та информация, на которой будет акцентировано основное внимание, может оказаться ложной и бессмысленной.

Кроме того, вы также рискуете вовлечь в это своих коллег и окружающих, направив их по неправильному пути. Корректность, самообладание и хорошо развитая интуиция - это то, что станет вашим верным помощником на данном этапе времени. Но ни в коем случае не пытайтесь манипулировать и использовать других - в конечном итоге такие действия приведут к краху всех иллюзий и в прямом смысле слова похоронят все успешные начинания.

Бизнес

Риски, связанные с финансовыми вопросами, могут оказаться делом не только благородным, но и опасным в плане непродуманности менеджмента. Вместо ожидаемой прибыли весьма вероятны неожиданные убытки - иногда даже в двойном размере. Поэтому в данном вопросе следует быть максимально осторожным, просчитывая каждую деталь утвержденного бизнес-плана.

От спонтанных действий в данной ситуации лучше всего отказаться - слишком многое стоит на кону, чтобы рисковать такими дивидендами. Также обратите внимание на техническую базу своего предприятия, так как здесь вполне вероятны непредвиденные поломки.

Здоровье

В этом временном отрезке вам категорически запрещено бросать активный досуг. Спорт, бег трусцой по утрам или танцы - то, к чему трудно будет возвратиться снова, если вдруг вы решите сделать перерыв в своих занятиях. Также опасайтесь темных улиц и общения с подозрительными лицами.

Любовь и семья

Будьте осторожны в выражениях, отстаивая свои принципы. Постарайтесь сохранить эмоциональное равновесие. Конфликтные ситуации и выяснение главенствующих позиций с избранником не принесут ничего позитивного и конструктивного во взаимоотношениях.

Возможны дисфункции в сексуальном плане - причем со стороны обоих партнеров. Для тех, кто находится в разводе, это время актуально для решения вопросов алиментов и прочей материальной помощи, либо наследования недвижимого имущества.

Венера в Стрельце с 7 октября до 5 ноября

Это время чрезвычайно благоприятно для тех, кто привык жить иллюзиями - в выдуманном мире. Сейчас есть огромные шансы найти верный подход к нужному вам человеку, используя все известные вам приемы внутреннего обаяния. Опытных бизнесменов ожидает весьма прибыльный проект, который удивительным образом сможет совмещаться с продуктивным настроением.

Однако, отдавая все силы и время менеджменту, не стоит забывать и о других сферах своей жизни. Здесь важно соблюдать баланс, принимая во внимание, что своевременный релакс в любом начинании или продвинутом деле не менее важен, чем усердный труд. Во время прохождения Венерой Стрельца желательно предупредить эмоциональное выгорание. Справиться с этим поможет небольшой любовный роман.

Именно в этом периоде чаще всего студенты влюбляются в своих преподавателей, подчиненные - в начальников. Причем, что такие отношения завязываются стремительно, большей частью - вдалеке от дома. Поэтому, если вам предстоит рабочая командировка - будьте готовы продуктивно совместить приятное с полезным.

Наступает благоприятное время для свиданий, любви, совместных прогулок и поездок. Не упустите момент и максимально используйте это время. Период путешествий за город во время уик-энда также способствует появлению и развитию амурных отношений.

Также в данном периоде допустимо позволить себе все то, что было непозволительно ранее. К примеру – посетить дорогой ресторан, потратить деньги на безумно дорогую и красивую безделушку, уехать на пару дней далеко в неизвестность.

Не старайтесь контролировать свои эмоции – это поможет вам максимально расслабиться и принять себя и окружающих вас людей такими, какие вы и они есть на самом деле. Такой подход значительно облегчает восприятие жизни, от чего наступает ощущение полного релакса и эффективного отдыха.

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Бизнес

Положение планет показывает весьма позитивный исход для финансовой и деловой сферы. Те, кто старается поступать по канонам "все или ничего", скорее всего, получат то самое "ничего", а потому нужно стараться быть толерантными с бизнес-партнерами и готовыми идти на компромисс.

У ряда людей обострится финансовая интуиция, мышление, они начнут генерировать не стереотипные идеи по продвижению своего либо общего дела. Позитив в работе предвидится у боссов любого ранга, настроенных амбициозно.

Особенно актуально это для тех, кто связан с юриспруденцией, менеджментом, формированием имиджа и репутации, автомобильной промышленностью. Однако, в этот период нужно отказаться от любого решения, влекущего за собой агрессию.

Здоровье

Уделите время для физических занятий и легких тренировок. Посетите фитнес-клуб, займитесь плаванием в бассейне. В любом случае, хорошая встряска для мышц будет совсем нелишней.

Любовь и семья

Фортуна улыбается вам, не скрывая благосклонности. Велика вероятность желанной встречи, идеального свидания. Видимо, пора задуматься о серьезном жизненном шаге. Но не потеряйте голову от счастья, так как в этом временном отрезке явственно прослеживается вероятность для вспышек гнева, ревности и необузданной страсти.

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В данном периоде наблюдается дисбаланс жизненных ситуаций, что не может не сказаться на импульсивности и психическом аспекте характера человека. Все будут стремиться к доминированию, уровень эйфории азарта быстро повышается.

Определенную степень опасности вызывает то, что в таких ситуациях резко возрастает количество спонтанных действий, базирующихся на навязывании своей воли другим.

Может, это будет совсем непросто, но в данной ситуации лучшим выходом будет временный отказ от оформления договоров, коммунальных счетов, смет, коррекции бизнес планов и прочей финансовой и технической документации. Если избежать таких моментов не получается, то в работе с деловыми бумагами следует уделять максимальное внимание всем пунктам.

Дети также становятся чрезвычайно активными и непослушными, практически полностью игнорируя мнения и советы взрослых.

Хорошее время:

для работы, которая запланирована для выполнения в кратчайшие сроки;

для дел, при исполнении которых нужно использовать инновационные подходы, материалы и технологии;

для дел, требующих быстрой реакции и адекватного восприятия действительности;

для профессиональной деятельности, имеющей непосредственное отношение к металлу и огню - в металлургии, тяжелой промышленности, технических специальностях, медицине;

для починки разных приборов - как из домашнего обихода, так и офисной либо производственной техники;

для ведения строительных и ремонтных работ, а также оформления интерьера и экстерьера;

для деловых поездок, командировок, симпозиумов, конференций и прочее.

С 30 октября по 13 декабря

В эти дни желательно сдерживать себя во взаимоотношениях с бизнес партнерами - особенно с начальством, от которого именно сейчас зависит продвижение по карьерной лестнице.

Те, кто давно планировал поиски новой работы, могут заняться этим делом прямо сейчас - активно искать вакансии, рассылать онлайн резюме. Финансовый успех ждет того, кто заранее уделил достаточно времени для проработки бизнес-плана и профессионально подошел к его реализации.

Также этот временной период чрезвычайно благоприятный для решения и исполнения многих финансовых вопросов. Любые денежные операции, осуществляемые сейчас, принесут в будущем весьма солидные финансовые поступления.

Люди, не имеющие отношения к бизнесу, тоже должны уделить много внимания событиям в своей жизни. В данном периоде присутствуют большие риски столкновений с агрессивными проявлениями от представителей окружающего социума.

Ни в коем случае не нужно поддаваться на провокации и искать адреналин в некомфортных для жизни местах. Решительно отказывайтесь от экспериментов, ставящих вас на грань между жизнью и смертью.