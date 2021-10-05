Меркурій напружений Плутоном: астролог попередила про важливі події жовтня

Молодик у Терезах 6 жовтня

Прийдешній період молодика забезпечує відмінний потенціал для вирішення різнопланових завдань по бізнесу, а також проблем особистого характеру. Це дуже вдалий час для тематичних вечірок, світських раутів, сейшенів та інших заходів культурного і громадського спрямування. Тут доречно все: театри, відвідування виставок та інсталяцій, заняття творчістю.

Така різноплановість обумовлена особливим періодом, коли відзначається загострення сприйнятливості до краси. Також молодик у Терезах - це обов'язково поява нових потрібних контактів - і не тільки в бізнесі. Це сприятливі умови для створення нових партнерських кіл і налаштування на продуктивні переговори.

В особистому плані також очікуються позитивні моменти. Поліпшити атмосферу за будь-яких обставин допоможуть незмінні атрибути лірики - ароматичні свічки, легке вино, класична музика, коробка хороших цукерок.

Сімейним слід приділити часу дітям - трохи більше, ніж зазвичай. Здоров'я не викликає ніяких побоювань, єдина рекомендація - якомога більше гуляти на свіжому повітрі. Від заміських поїздок і пікніків поки найкраще максимально утриматися.

Присутній цілком непоганий потенціал для:

занять мистецтвом або хендмейдом - живопис, хеппенінг, боді-арт, інше, а також миловаріння, декупаж, квіллінг, печворк, багато іншого;

спортивних занять - біг, плавання, фітнес;

успішного завершення давно розпочатих справ, які "тягнуться" вже дуже довго;

продуктивній роботі в тандемі зі своїми старими бізнес-партнерами;

громадської роботи - відвідування клубу, участь в акціях благодійних організацій і так далі;

нових знайомств, з подальшою перспективою взаємовигідного співробітництва;

відпочинку в теплих країнах або трекінгу по незвіданих околицях;

створення нового дизайну внутрішнього простору - покупка Текстилю, творів мистецтва, кардинально нових освітлювальних приладів відповідно до трендів стилістики інтер'єру;

повернення старих боргів, на отримання яких навіть вже й не сподівалися.

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Постарайтеся дивитися на життя простіше - не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо там її немає. На це ви тільки витратите свій час, сили і, можливо, отримаєте навіть збиток матеріального плану. Та інформація, на якій буде акцентовано основну увагу, може виявитись помилковою і безглуздою.

Крім того, ви також ризикуєте залучити в це своїх колег і оточуючих, направивши їх по неправильному шляху. Коректність, самовладання і добре розвинена інтуїція - це те, що стане вашим вірним помічником на даному етапі часу. Але ні в якому разі не намагайтеся маніпулювати і використовувати інших - в кінцевому підсумку такі дії приведуть до краху всіх ілюзій і в прямому сенсі слова поховають всі успішні починання.

Бізнес

Ризики, пов'язані з фінансовими питаннями, можуть виявитися справою не тільки благородною, але і небезпечною в плані непродуманості менеджменту. Замість очікуваного прибутку вельми вірогідні несподівані збитки - іноді навіть у подвійному розмірі. Тому в даному питанні слід бути максимально обережним, прораховуючи кожну деталь затвердженого бізнес-плану.

Від спонтанних дій в даній ситуації найкраще відмовитися - занадто багато стоїть на кону, щоб ризикувати такими дивідендами. Також зверніть увагу на технічну базу свого підприємства, так як тут цілком ймовірні непередбачені поломки.

Здоров'я

У цьому часовому відрізку вам категорично заборонено кидати активне дозвілля. Спорт, біг підтюпцем вранці або танці - те, до чого важко буде повернутися знову, якщо раптом ви вирішите зробити перерву в своїх заняттях. Також остерігайтеся темних вулиць і спілкування з підозрілими особами.

Любов і сім'я

Будьте обережні у виразах, відстоюючи свої принципи. Постарайтеся зберегти емоційну рівновагу. Конфліктні ситуації і з'ясування чільних позицій з обранцем не принесуть нічого позитивного і конструктивного у взаєминах.

Можливі дисфункції в сексуальному плані - причому з боку обох партнерів. Для тих, хто перебуває в розлученні, цей час актуально для вирішення питань аліментів та іншої матеріальної допомоги, або спадкування нерухомого майна.

Венера в Стрільці з 7 жовтня до 5 листопада

Цей час надзвичайно сприятливий для тих, хто звик жити ілюзіями - у вигаданому світі. Зараз є величезні шанси знайти вірний підхід до потрібного вам людині, використовуючи всі відомі вам прийоми внутрішнього чарівності. Досвідчених бізнесменів чекає вельми прибутковий проєкт, який дивним чином зможе поєднуватися з продуктивним настроєм.

Однак, віддаючи всі сили і час менеджменту, не варто забувати і про Інші сфери свого життя. Тут важливо дотримуватися балансу, беручи до уваги, що своєчасний релакс в будь-якому починанні або просунутій справі не менш важливий, ніж старанна праця. Під час проходження Венерою Стрільця бажано попередити емоційне вигорання. Справитися з цим допоможе невеликий любовний роман.

Саме в цьому періоді найчастіше студенти закохуються в своїх викладачів, підлеглі - в начальників. Причому, що такі відносини зав'язуються стрімко, здебільшого - далеко від дому. Тому, якщо вам належить робоче відрядження - будьте готові продуктивно поєднати приємне з корисним.

Настає сприятливий час для побачень, любові, спільних прогулянок і поїздок. Не пропустіть момент і максимально використовуйте цей час. Період подорожей за місто під час уїк-енду також сприяє появі і розвитку амурних відносин.

Також в даному періоді допустимо дозволити собі все те, що було недозволено раніше. Наприклад - відвідати дорогий ресторан, витратити гроші на шалено дорогу і красиву дрібничку, виїхати на пару днів далеко в невідомість.

Не намагайтеся контролювати свої емоції - це допоможе вам максимально розслабитися і прийняти себе і оточуючих вас людей такими, якими ви і вони є насправді. Такий підхід значно полегшує сприйняття життя, від чого настає відчуття повного релаксу і ефективного відпочинку.

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Бізнес

Положення планет показує досить позитивний результат для фінансової та ділової сфери. Ті, хто намагається чинити за канонами "все або нічого", швидше за все, отримають те саме "нічого", а тому потрібно намагатися бути толерантними з бізнес-партнерами і готовими йти на компроміс.

У ряду людей загостриться фінансова інтуїція, мислення, вони почнуть генерувати не стереотипні ідеї по просуванню своєї або спільної справи. Позитив в роботі передбачається у босів будь-якого рангу, налаштованих амбітно.

Особливо актуально це для тих, хто пов'язаний з юриспруденцією, менеджментом, формуванням іміджу та репутації, автомобільною промисловістю. Однак, в цей період потрібно відмовитися від будь-якого рішення, що тягне за собою агресію.

Здоров'я

Приділіть час для фізичних занять і легких тренувань. Відвідайте фітнес-клуб, займіться плаванням в басейні. У будь-якому випадку, хороший струс для м'язів буде зовсім не зайвим.

Любов і сім'я

Фортуна посміхається вам, не приховуючи прихильності. Велика ймовірність бажаної зустрічі, ідеального побачення. Мабуть, пора задуматися про серйозний життєвий крок. Але не втратьте голову від щастя, так як в цьому часовому відрізку виразно простежується ймовірність для спалахів гніву, ревнощів і неприборканої пристрасті.

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В даному періоді спостерігається дисбаланс життєвих ситуацій, що не може не позначитися на імпульсивності і психічному аспекті характеру людини. Всі будуть прагнути до домінування, рівень ейфорії азарту швидко підвищується.

Певний ступінь небезпеки викликає те, що в таких ситуаціях різко зростає кількість спонтанних дій, що базуються на нав'язуванні своєї волі іншим.

Може, це буде зовсім непросто, але в даній ситуації кращим виходом буде тимчасова відмова від оформлення договорів, комунальних рахунків, кошторисів, корекції бізнес планів та іншої фінансової та технічної документації. Якщо уникнути таких моментів не виходить, то в роботі з діловими паперами слід приділяти максимальну увагу всім пунктам.

Діти також стають надзвичайно активними і неслухняними, практично повністю ігноруючи думки і поради дорослих.

Гарний час:

для роботи, яка запланована для виконання в найкоротші терміни;

для справ, при виконанні яких потрібно використовувати інноваційні підходи, матеріали і технології;

для справ, що вимагають швидкої реакції і адекватного сприйняття дійсності;

для професійної діяльності, що має безпосереднє відношення до металу і вогню - в металургії, важкої промисловості, технічних спеціальностях, медицині;

для лагодження різних приладів - як з домашнього вжитку, так і офісної або виробничої техніки;

для ведення будівельних і ремонтних робіт, а також оформлення інтер'єру та екстер'єру;

для ділових поїздок, відряджень, симпозіумів, конференцій та інше.

З 30 жовтня по 13 Грудня

У ці дні бажано стримувати себе у взаєминах з бізнес партнерами - особливо з начальством, від якого саме зараз залежить просування по кар'єрних сходах.

Ті, хто давно планував пошуки нової роботи, можуть зайнятися цією справою прямо зараз - активно шукати вакансії, розсилати онлайн резюме. Фінансовий успіх чекає того, хто заздалегідь приділив достатньо часу для опрацювання бізнес-плану і професійно підійшов до його реалізації.

Також цей часовий період надзвичайно сприятливий для вирішення і виконання багатьох фінансових питань. Будь-які грошові операції, здійснювані зараз, принесуть в майбутньому вельми солідні фінансові надходження.

Люди, які не мають відношення до бізнесу, теж повинні приділити багато уваги подіям у своєму житті. В даному періоді присутні великі ризики зіткнень з агресивними проявами від представників навколишнього соціуму.

Ні в якому разі не потрібно піддаватися на провокації і шукати адреналін в некомфортних для життя місцях. Рішуче відмовляйтеся від експериментів, що ставлять вас на грань між життям і смертю.