Меркурий в Стрельце: астролог рассказала, как осуществить желания в этот период

Меркурий в Стрельце находится с 1 декабря и пробудет там до 21 числа, но в определенный период влияние планеты на нас будет особенным.

Известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала, как правильно провести это время, чего опасаться и как добиться желаемого.

Эксперт говорит, что планета отвечает за наше мышление, общение, контактность и нетворкинг. Период до 21 декабря - это время целенаправленных действий, разработки долгосрочных планов, амбициозных переговоров и начала важных проектов в коммерции, образования, туризма, обучения чему-то новому, обмена информацией.

Отметим, что самым критическим станет период до 15 декабря.

"Будьте аккуратны, за рулем и в поездках с 7 по 15 декабря, так как планета будет пересекать ось катастроф. Зажатость, стеснительность, неуверенность в контактах уйдут, будет легче знакомиться как в личном плане, так и в деловых", - говорит Арина.

А вот PR, рекламные кампании и любые продвижения личного бренда или вашего продукта будут проходить отлично. Чтобы добиться желаемого, нужно выйти за рамки своего мышления и быть готовым к новому.

"Этот Меркурий хорош тем, что он видит дальше горизонта, видит перспективы будущих проектов, неважно - касается это рабочих дел или личных. Поэтому откройте глаза шире, раздвиньте рамки своего мышления, чтоб увидеть возможности, которые предоставляют планеты вам сейчас. Имейте в виду, что вы являетесь или станете со временем тем, чем большую часть времени занят ваш разум", - добавила эксперт.

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