Меркурій у Стрільці: астролог розповіла, як здійснити бажання в цей період

Меркурій у Стрільці знаходиться з 1 грудня і пробуде там до 21 числа, але в певний період вплив планети на нас буде особливим.

Відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла, як правильно провести цей час, чого остерігатися і як домогтися бажаного.

Експерт каже, що планета відповідає за наше мислення, спілкування, контактність і нетворкінг. Період до 21 грудня - це час цілеспрямованих дій, розробки довгострокових планів, амбітних переговорів і почала важливих проектів в комерції, освіті, туризмі, навчання чомусь новому, обміну інформацією.

Відзначимо, що найбільш критичним стане період до 15 грудня.

"Будьте акуратні, за кермом і в поїздках з 7 по 15 грудня, позаяк планета буде перетинати вісь катастроф. Скутість, сором'язливість, невпевненість в контактах минуть, буде легше знайомитися як в особистому плані, так і в ділових", - каже Аріна.

А ось PR, рекламні кампанії і будь-які особистого просування вашого бренду або продукту будуть проходити відмінно. Щоб досягти бажаного, потрібно вийти за рамки свого мислення і бути готовим до нового.

"Цей Меркурій хороший тим, що він бачить далі горизонту, бачить перспективи майбутніх проектів, неважливо - це стосується робочих справ або особистих. Тому розплющте очі ширше, розсуньте рамки свого мислення, щоб побачити можливості, які надають планети вам зараз. Майте на увазі, що ви є, або станете згодом тим, чим більшу частину часу зайнятий ваш розум", - додала експерт.

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