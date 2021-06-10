Металлы, гормоны и антибиотики: нутрициолог рассказала, чем опасна рыба

Во-первых, не нужно сгущать краски. Не вся рыба в наши времена такая уж "страшная и ужасная". Да, некоторые сорта действительно выращивают в хозяйствах, а не ловят в речках (которые, к слову, ведь тоже далеки от экологичности). Но... другой рыбы у нас нет!

Да, рыба сто лет назад была полезнее современной. Но нам туда уж никак не вернуться. Тем не менее в современной рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры... Все это остается в любой, даже искусственно выращенной, рыбе.

Рыба - полезно или вредно? (фото: pexels.com)

И как бы ни пропагандировали сейчас веганство и полный переход на растительный рацион, я придерживаюсь своей, основанной на научных знаниях, точки зрения:

Растительный рацион не может полноценно заменить нам продукты животного происхождения. Если вы по каким-то причинам и перешли на веганство, отказавшись даже от яиц, рыбы и морепродуктов, то вам придется(!) принимать дополнительно БАДы.

Многие эссенциальные аминокислоты (те, которые мы не можем выработать сами) содержатся только в продуктах животного происхождения. Многие витамины доступны нам только в пище животного происхождения. И речь не только о витамине В12.

У вируса нет шансов: нутрициолог назвала топ продуктов от герпеса

Такой важный витамин, как А, в растительных аналогах содержится только в виде бета-каротина и для того, чтобы из этой формы стать активной формой витамина А, ему нужны дополнительные вещества. То есть бета-каротин - это не совсем полноценный витамин А. А недостаток витамина А, например, приводит и к проблемам со зрением, повышенной уязвимости слизистых оболочек, проблемам с иммунитетом и в тяжелых случаях даже к некоторым формам рака.

ОМЕГА-3 в рыбьем жире совсем не та, что в льняных семенах, грецких орехах и других растительных аналогах. Только рыбий жир содержит уже активные формы веществ, которые нам необходимы из ОМЕГА-3 (DHA&EPA). Из растительной ОМЕГА-3 эти вещества нам еще нужно активировать.⠀

Так что мои выводы такие: 2-6 порций рыбы в неделю (1 порция = 200 грамм) - это здоровая и полезная привычка.