Мила Нитич "взорвала" Голос країни мощнейшим выступлением

Голос країни 2021 в третьем выпуске поразил украинских зрителей выступлениями многих уже известных вокалистов, которые решили "перезагрузить" свою карьеру. Такой шанс использовала и Мила Нитич, которая развернула все четыре тренерских кресла.
Мила Нитич исполнила песню "Look What I Found" певицы Lady Gaga на слепых прослушиваниях.
Мила Нитич рассказала, что в прошлом году порвала с продюсером Владимиром Бебешко. Пришла потому, что у нее начался новый этап в творчестве и жизни.
"Закончилось все гнило. Сначала вы работаете в тандеме, а потом ты становишься заложником образа. Я хотела уйти, и начались угрозы. Человек, который 10 лет был наставником, просто предал", - рассказала она свою историю.
Нитич сказала, что ее не так обидела невозможность исполнять свой старый репертуар, как то, что человек, который 10 лет был ее героем, разочаровал артистку.
К девушке повернулись все тренерские кресла. Надя Дорофеева и Олег Винник стали первыми, затем к ним присоединились Дима Монатик и Тина Кароль.
"Я люблю красивых женщин", - сказал Винник.
Артист признался, что длительное время знает певицу и пригласил ее в ее команду.
"Ты молодец, что ты не засела дома, обвиняя кого-то. Я хочу, чтобы ты завелась и стала турбо-машиной. Женщина женщину поймет", - нашла аргументы в свою пользу Кароль.
К ней Мила Нитич и пошла.
Мила Нитич на "Голосе країни"
Фаны в комментариях пишут, что поражены ее выступлением:
Напомним, что Мила Нитич активно делала вокальную карьеру еще со времен "Караоке на Майдане". Там она выступила в 2008-м, позже став финалисткой телепроекта "Шанс".
Потом она завоевала третье место на "Новой волне", участвовала в нацотборах на Евровидение в 2011 и 2019-м годах. В 2011-м году Мила уже была на "Голосе країни", став полуфиналисткой.
Отметим, что на слепые прослушивания пришла Доминика Ющенко, внучка экс-президента, но ее выступление стало разочарованием.