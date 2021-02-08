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Міла Нітіч "підірвала" Голос країни надпотужним виступом

Автор: Світлана Мащенко

Голос країни 2021 у третьому випуску вразив українських глядачів виступами багатьох вже відомих вокалістів, які вирішили "перезавантажити" свою кар'єру. Такий шанс використала і Міла Нітіч, яка розвернула всі чотири тренерські крісла.

Міла Нітіч виконала пісню "Look What I Found" співачки Lady Gaga на сліпих прослуховуваннях.

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Міла Нітіч розповіла, що в минулому році порвала з продюсером Володимиром Бебешком. Прийшла тому, що у неї почався новий етап в творчості і житті.

"Закінчилося все гнило. Спочатку ви працюєте в тандемі, а потім ти стаєш заручником образу. Я хотіла піти, і почалися погрози. Людина, яка 10 років була наставником, просто зрадила", - розповіла вона свою історію.

Нітіч сказала, що її не так образила неможливість виконувати свій старий репертуар, як те, що людина, яка 10 років була її героєм, розчарувала артистку.

До дівчини повернулися всі тренерські крісла. Надя Дорофєєва та Олег Винник стали першими, потім до них приєдналися Діма Монатік та Тіна Кароль.

"Я люблю красивих жінок", - сказав Вінник.

Артист зізнався, що тривалий час знає співачку і запросив її в її команду.

"Ти молодець, що ти не засіла вдома, звинувачуючи когось. Я хочу, щоб ти завелася і стала турбо-машиною. Жінка жінку зрозуміє", - знайшла аргументи на свою користь Кароль.

До неї Міла Нітіч і пішла.

Міла Нітіч на "Голосі країни"

Фани в коментарях пишуть, що вражені її виступом:

  • Мила давно уже должна быть в кресле жюри ! Она супер вокалистка!
  • Міла Нітіч не потребує представлень. Це світовий рівень, це виконання може потрапити до міжнародних підбірок Голосу.
  • Певица, которую не надо показывать и говорить, видно сразу что, прима и артистка Украины. Чистый голос и исполнение.
  • Який голос! Така Людина має сидіти в кріслі, а не півічка Дорофеєва.
  • Почему она еще не мега звезда? Пиарщики, продюссеры, ало? Невероятная!

Нагадаємо, що Міла Нітіч активно робила вокальну кар'єру ще з часів "Караоке на Майдані". Там вона виступила в 2008-му, пізніше ставши фіналісткою телепроекту "Шанс".

Згодом вона завоювала третє місце на "Новій хвилі", брала участь у нацвідборах на Євробачення в 2011 і 2019-му роках. У 2011-му році Міла вже була на "Голосі країни", ставши півфіналісткою.

Зазначимо, що на сліпі прослуховування прийшла Домініка Ющенко, онучка екс-президента, але її виступ став розчаруванням.

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