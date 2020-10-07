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В Минздраве рассказали, кому категорически нельзя лечить коронавирус дома

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус нельзя лечить амбулаторно этой категории пациентов

В Минздраве рассказали про группы людей, которым противопоказано лечение коронавируса амбулаторно, то есть дома с посещением больницы или визитами врача.

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Так, в Telegram-канале НСЗУ перечислили группы риска, которым при диагнозе COVID-19 нужно обязательно нужно лечиться в больницу. К ним относятся пациенты с:

  • тяжелыми хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы;
  • почечной недостаточностью;
  • иммуносупрессивными состояниями (первичным и вторичным иммунодефицитом);
  • тяжелыми аллергическими заболеваниями или состояниями;
  • аутоиммунными заболеваниями.

Также лечиться в больнице обязательно должны пациенты с симптомами, которые характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение болезни:

  • удушье;
  • затрудненное дыхание;
  • кровохарканье;
  • желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);
  • изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Кроме того, в стационар должны обязательно ехать пациенты, у которых повышается (выше 38°C) и плохо поддается коррекции температура.

"Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния", - уточнили в НСЗУ.

Ранее мы писали, что миру грозит новая глобальная инфекция, которая будет равна коронавирусу и приведет к десяткам миллионам смертей.

Также сообщалось, что известный врач из Израиля рассказал, у кого коронавирус никогда не вызовет осложнений.

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