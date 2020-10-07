В Минздраве рассказали, кому категорически нельзя лечить коронавирус дома

В Минздраве рассказали про группы людей, которым противопоказано лечение коронавируса амбулаторно, то есть дома с посещением больницы или визитами врача.

Так, в Telegram-канале НСЗУ перечислили группы риска, которым при диагнозе COVID-19 нужно обязательно нужно лечиться в больницу. К ним относятся пациенты с:

тяжелыми хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы;

почечной недостаточностью;

иммуносупрессивными состояниями (первичным и вторичным иммунодефицитом);

тяжелыми аллергическими заболеваниями или состояниями;

аутоиммунными заболеваниями.

Также лечиться в больнице обязательно должны пациенты с симптомами, которые характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение болезни:

удушье;

затрудненное дыхание;

кровохарканье;

желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);

изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Кроме того, в стационар должны обязательно ехать пациенты, у которых повышается (выше 38°C) и плохо поддается коррекции температура.

"Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния", - уточнили в НСЗУ.

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