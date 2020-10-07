У МОЗ розповіли, кому категорично не можна лікувати коронавірус вдома

У МОЗ розповіли про групи людей, яким протипоказане лікування коронавірусу амбулаторно, тобто вдома з відвідинами лікарні або візитами лікаря.

Так, в Telegram-каналі НСЗУ перерахували групи ризику, яким при діагнозі COVID-19 потрібно обов'язково потрібно лікуватися в лікарні. До них належать пацієнти з:

тяжкими хронічними захворюваннями легень і серцево-судинної системи;

нирковою недостатністю;

імуносупресивними станами (первинним і вторинним імунодефіцитом);

тяжкими алергічними захворюваннями або станами;

аутоімунними захворюваннями.

Також лікуватися у лікарні обов'язково повинні пацієнти з симптомами, які характеризують середньо-важкий і важкий перебіг хвороби:

задуха;

утруднене дихання;

кровохаркання;

шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея);

зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Крім того, в стаціонар повинні обов'язково їхати пацієнти, у яких підвищується (вище 38°C) і погано піддається корекції температура.

"Рішення про місце лікування приймає не пацієнт, а ваш сімейний лікар. Або бригада ЕМП, яку викликають у випадку різкого погіршення стану", - уточнили в НСЗУ.

Раніше ми писали, що світові загрожує нова глобальна інфекція, яка буде дорівнювати коронавірусу і призведе до десятків мільйонів смертей.

Також повідомлялося, що відомий лікар з Ізраїлю розповів, у кого коронавірус ніколи не викличе ускладнень.