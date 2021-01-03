Мокрый снег с дождем: в каких областях будет непогода

Погода в Украине завтра, 4 декабря, будет разной в зависимости от региона. Так в центральной части, на востоке и на юге страны ожидается солнечная погода без осадков. А вот на западе будет дождь, а на севере и в Киеве пройдет даже мокрый снег с дождем.

В Луганской, Донецкой и Харьковской области без осадков. При этом днем температура воздуха в Донецкой области составит +1…+3, а ночью -1…+1. В Луганской области днем 0…+2, ночью 0…-2. В Харьковской области днем также 0…+2, ночью -1…+1. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Полтавской и Днепропетровской области без осадков температура воздуха составит 0…+2 днем и ночью. В Кировоградской области днем будет немного теплее +1…+3, ночью 0…+2.

В Одесской области днем +5…+7, ночью +2…+4, в Николаевской области +4…+6 днем, ночью +2…+4, в Херсонской области +3…+5, ночью +1…+3.

Погода в Украине 4 декабря (метеокарта: meteo.gov.ua)

На оккупированном полуострове Крым днем +8…+10, ночью +2…+4.

В Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской области пройдет дождь. При этом температура воздуха будет достаточно теплой.

В Тернопольской и Хмельницкой области днем +4…+6, ночью +2…+4, во Львовской области днем +4…+6, ночью 0…+2. Но теплее всего будет в Закарпатской области - днем +7…+9, а ночью +2…+4.

В Черниговской и Сумской области пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха в Черниговской области составит 0…+2 днем и ночью.

В Киеве также мокрый снег с дождем. Днем будет +1…+3, ночью -1…+1. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Напомним, Украина вошла в новую климатическую зону. По прогнозам синоптиков, в 2021 году наверняка будут зафиксированы температурные рекорды и необычные погодные аномалии.

Ранее синоптик дал прогноз погоды до конца зимы.