Почти без снега и весна придет поздно: синоптик дал прогноз погоды до конца зимы

Погода в Украине накануне нового года совершенно не зимняя. В большинстве регионов температура выше нуля, а снегом даже не пахнет. И похожая картина ожидается в стране до конца зимы.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, в январе украинцев ожидает два периода похолодания, но в целом – второй зимний месяц будет аномально теплым. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет два периода похолодания в январе, согласно моему прогнозу. Первый и небольшой ожидаем уже в конце первой декады месяца. В середине второй – также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", - сообщил синоптик.

Он отметил, что снега в ближайшее время в Украине не будет. Небольшие снегопады возможны только в западных областях страны и на востоке.

"Немного заснежит на крайнем востоке. Лишь в Карпатах возможны осадки в виде снега", - добавил Деркач.

Он рассказал, что в феврале 2021 года будет еще теплее, чем в январе. А вот весна в 2021 году будет поздняя. По прогнозу синоптика, весна в марте в Украине не придет, а холод задержится надолго.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали об аномальной погоде на Рождество и сильном похолодании.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали дату возвращения морозов в Украину.