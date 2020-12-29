Мокрый снег с дождем и штормовой ветер ударят по Украине: кому не повезет с погодой

Погода в Украине во вторник, 29 декабря, ожидается мокрая и пасмурная в большинстве областей страны. Неприятные ощущения будет усиливать штормовой ветер с порывами. Часть областей накроет небольшими морозами, а часть почувствует существенное повышение температуры воздуха.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, на востоке страны мокрый снег с дождем пройдет только в Полтаве, в остальных областях – без существенных осадков. Ночью в регионе от -4 до -1 градуса, днем от -1 до +4 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, но будет пасмурно и сыро, сильный ветер. Ночная температура воздуха составит +2 +4 градуса, днем ожидается от +8 до +13 градусов. В Крыму без существенных осадков, штормовой ветер. Ночью +2 +4 градуса, днем от +9 до +11 градусов.

На севере в ночные часы пройдет мокрый снег с дождем, который днем перейдет в дождь. Ночная температура воздуха будет колебаться от -3 до -1 градуса, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

В западной части страны мокрым снегом с дождем накроет Львов, Ивано-Франковск, Черновцы и Закарпатье. В остальных областях – без существенных осадков. Ожидается сильный штормовой ветер. Температура воздуха в ночные часы составит +3 +5 градусов, днем прогреется до +6 +9 градусов, местами до +11 +13 градусов.

В центре Украины ночью будет идти мокрый снег с дождем, днем он перейдет в дождь. Ночью от +2 до +4 градусов, днем от +6 до +9 градусов.

В Киеве 29 декабря ожидается в ночные часы мокрый снег, днем – дождь. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 29 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам пообещали на Новый год дождливую погоду.

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