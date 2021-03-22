UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мокрый снег с дождем: синоптики рассказали, где будет непогода

Автор: Lite

Погода в Украине 21 марта порадует далеко не все регионы страны. В западной части страны будет непогода в виде мокрого снега с дождем. Также снег ожидается на севере и в столице.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западных областях несмотря на мокрый снег с дождем температура воздуха в Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской и Волынской области будет на уровне 4…6 градусов тепла. В Закарпатской и Черновицкой области +5…+7.

В Черниговской, Житомирской и Сумской области снег с мокрым дождем и +4…+6.

На востоке переменная облачность без осадков. При этом температура воздуха составит в Донецкой и Луганской областях +5…+7 градусов. В Харьковской области немного прохладней +4…+6.

В центральной части Украины также без осадков. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской, и Днепропетровской областях +5…+7.

На юге в Николаевской области +5…+7 без осадков. В Херсонской и Одесской областях +4…+6, в Одесской области ожидается дождь.

В оккупированном Крыму дождь +4…+6.

В Киеве в понедельник будет мокрый снег с дождем. При этом температура воздуха составит +3…+5 градусов. Будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с.

Погодная карта (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, известный синоптик Наталья Диденко дала прогноз на начало недели.

Ранее синоптики рассказали, когда наконец установится теплая погода в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Читайте также
До +8 днем и до -10 ночью: в Украине прогнозируют температурные качели
Приготовьтесь к резкому перепаду погоды: дожди сменятся потеплением и солнцем
Прогноз погоды