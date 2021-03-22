Мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода

У західних областях попри мокрий сніг з дощем, температура повітря у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській і Волинській області буде на рівні 4...6 градусів тепла. В Закарпатській та Чернівецькій області +5...+7.

У Чернігівській, Житомирській та Сумській області сніг з мокрим дощем і +4...+6.

На сході мінлива хмарність без опадів. При цьому температура повітря складе в Донецькій і Луганській областях +5...+7 градусів. У Харківській області трохи прохолодніше +4...+6.

В центральній частині України також без опадів. У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях +5...+7.

На півдні в Миколаївській області +5...+7 без опадів. В Херсонській та Одеській областях +4...+6, у Одеській області очікується дощ.

В окупованому Криму дощ +4...+6.

У Києві в понеділок буде мокрий сніг з дощем. При цьому температура повітря становитиме +3...+5 градусів. Буде дути північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Дорожня карта (фото: meteo.gov.ua)