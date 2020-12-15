Мокрый снег и гололед: синоптики назвали области, в которых будет непогода

Погода в Украине в среду, 16 декабря, ухудшится в восточных областях. Там ожидается мокрый снег с дождем и гололед. В остальных регионах без осадков, но в западных, северных, центральных и Одесской областях ожидается туман с видимостью до 500 метров.

По данным Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях дождь с мокрым дождем пройдет и днем, и ночью. При этом температура воздуха днем составит -1…+1, а ночью 0…-2. В Луганской области ночью будет немного прохладней -1…-3.

В центральной части Украины без осадков. В Полтавской области днем будет -1…+1, ночью 0…-2. В Черкасской области днем и ночью от -1 до +1. В Кировоградской области днем 0…+2, а ночью -1…+1.

В западных областях днем будет немного теплее. В Тернопольской области днем +1…+3, ночью -1…+1, в Ивано-Франковской области днем будет +2…+4, ночью 0…-2. Во Львовской и Закарпатской областях будет теплее всего. Там днем термометры покажут +3…+5 градусов, ночью температура снизится до 0…-2.

На Юге без осадков. В Одесской области днем +1…+3, ночью 0…-2, в Херсонской области днем +1…+3, ночью -1…+1, в Николаевской области днем +2…+4, ночью -1…+1.

В Киеве также без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +1 градуса, а ночью будет -1…+1.

Погода в Украине 16 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, в программе "Ранок з Україною" ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, как правильно вести себя при гололедице, чтобы ничего не сломать.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончится гололедица.